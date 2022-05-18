Исполнительный директор Риги: у памятника в Пардаугаве цветы убирали трактором и в прошлые годы
Foto: Privātais arhīvs

Хотя уборка цветов у советского памятника в Пардаугаве с помощью трактора вызвала у некоторых людей неприятные чувства, такой способ использовался и в другие годы, отметил исполнительный директор Рижского самоуправления Янис Ланге на заседании комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества в среду, 18 мая.

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По словам Ланге, самоуправление успешно сотрудничало с органами внутренних дел при планировании мер безопасности в этом году, поэтому 9 мая было прошло под контролем, и не было серьезных эксцессов.

Что касается уборки цветов утром 10 мая, то самоуправление учло контекст, а именно то, что представители государства призывали вообще не ходить к этому памятнику. Также был учтен опыт прошлых лет, когда в последующие дни цветы иногда складывались в провокационные композиции.

"Чтобы избежать этого, мы решили убрать эти цветы утром 10 мая", — пояснил Ланге.

Ланге понимает вопрос об использовании трактора для уборки цветов, но, насколько ему известно, уборка и раньше проводилась именно таким способом.

"Мне очень жаль, что это вызвало впечатление, будто это были неуважительные действия. Мне действительно жаль. Но могли ли мы действовать иначе? Вероятно, учитывая то, что 9 мая было днем памяти жертв войны в Украине, мы поступили бы так же", — добавил Ланге.

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