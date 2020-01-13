Исполнительный директор Риги уволил председателя совета Rīgas satiksme

Исполнительный директор Риги и держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич (ЧСР) отправил в отставку председателя совета предприятия Роланда Клинциса, сообщает LETA.

Об этом журналистам сообщил сам Клинцис. Он отказался комментировать решение Радзевича, указав, что это не стоит делать публично. Клинцис лишь сказал, что решение вернуть в конкурс на должности членов правления Rīgas satiksme Эмилса Якринса и Элину Эпалте-Друлле не было единоличным.

Клинцис занял кресло председателя правления совета Rīgas satiksme в декабре 2019 года. Его на эту должность назначил новый вице-мэр Риги Друвис Клейнс.

Как уже сообщалось, Радзевич 2 января попросил Клициса предоставить документы, подтверждающие обоснованность принятых решений в конкурсе на должности в правлении Rīgas satiksme. Держатель долей капитала указал, что не может влиять на решения совета, но может менять состав совета. 6 января Радзевич восстановил Нормунда Нарвайшса на должности члена совета.