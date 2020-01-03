Исполнительный директор Рижской думы хочет создать совет надзирающий за его работой

Держатель долей капитала муниципальных предприятий, исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич решил создать независимый совет, надзирающий за его работой. Он считает, что, став единоличным держателем всех долей капитала, в руках одного должностного лица будет сконцентрировано слишком много власти, сообщает портал rus.LSM.lv.

Радзевич сказал, что среди потенциальных кандидатов - представители совета иностранных инвесторов, Центр межведомственной координации или Балтийский институт корпоративного управления. Он хочет в совете видеть людей не из самоуправления, “которые могли бы профессионально подойти к этому делу”.

Держатель долей капитала надеется, что члены совета согласятся работать без денежного вознаграждения. Некоторые кандидаты уже поддержали его идею, сказал Радзевич.

У Рижской думы 13 обществ капитала. В этом году самоуправление должно завершить комплектацию правлений этих структур и создать советы предприятий. Помимо прочего, дума планирует провести аудит.