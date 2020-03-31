Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс отправил в отставку исполнительного директора столицы Юриса Радзевича (ЧСР), передает LETA. Причиной стала “безответственная работа во время чрезвычайной ситуации”.

Радзевич отправлен в отставку на время, пока проходит оценка его нарушения, указал Балшевицс. Его обязанности будет исполнять Ивета Залпетере, специалист с большим опытом управления обществами капитала. Она ранее работала председателем совета Ventas osta и государственным секретарем в нескольких министерствах.

Причиной отставки Раздевича стала “безответственная работа во время чрезвычайной ситуации” в роли исполнительного директора и держателя долей капитала муниципальных предприятий. В частности, решение сократить число рейсов Rīgas satiksme на время пандемии.

“В Риге находится стратегическая инфраструктура и живет самое большое и плотное население. В таких условиях исполнительный директор города должен уметь координировать работу обществ капитала самоуправления, особенно потому, что многие из них играют ключевую роль в эпидемиологической ситуации. Продуманный график и плотность общественного транспорта, ответственная, быстрая работа социальных служб и крупнейшего домоуправления города, координирование с ответственными государственными институциями. Такая работа ожидается от исполнительного директора - проактивная, а не реагирующая”, - указал Балшевицс.

Помимо прочего, администрация констатировала у Радзевича недостатки в исполнении обязанностей. Созвана оценочная комиссия с несколькими внешними экспертами, чтобы объективно оценить работу Радзевича. Он занимал должность исполнительного директора с 2009 года.