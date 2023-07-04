Исполняющим обязанности мэра Риги может быть назначен Кирсис

В среду, 5 июля, созвано заседание Рижской думы, на котором планируется выдвинуть кандидатуру вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") на должность исполняющего обязанность мэра Риги. Еще официального созыва заседания об этом сообщил в социальных сетях глава фракции "Par/Прогрессивные" Мартиньш Коссовичс.

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Около четырех часов на сайте муниципалитета появилась информация о том, что заседание Рижской думы, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении Кирсиса, состоится в среду, 5 июля, в 11.00.

На внеочередное заседание думы могут вынесены два вопроса — о назначении заместителя мэра Риги и замене главы следственной комиссии, которая должна расследовать возможные нарушения со стороны должностных лиц Департамента сообщения Рижской думы.

Как свидетельствует опубликованная Коссовичсом информация, вице-мэр Линда Озола ("Код Риге") призывает думу принять решение о назначении вице-мэра Кирсиса исполняющим обязанности главы Рижской думы до избрания нового градоначальника.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Рижской думы раскололась после конфликта вокруг оценки работы Департамента сообщения, в результате чего мэр Риги Мартиньш Стакис объявил о своей отставке.