"Используют меня как громоотвод". Павлютс высказался о требовании врачей отправить его в отставку

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс чувствует, что сейчас на него пытаются взвалить всю ответственность за тяжесть кризиса Covid-19 и используют его как громоотвод для проблем в работе правительства. Об этом политик заявил в интервью телеканалу TV3.

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Как отметил Павлютс, у него есть информация о том, что часть медиков, участвовавших в составлении письма, в котором требовалась отставка политика, хотели это письмо отправить как сигнал всему правительству, а не только министру здравоохранения.

По словам министра, кризис Covid-19 на данный момент переживает самый тяжелый этап, поэтому сам Павлютс в отставку уходить не планирует, потому что считает, что сейчас не время искать виноватых. На вопрос о том, останется ли "Развитие/За!" в правительстве, если премьер-министр Кришьянис Кариньш все же потребует отставки главы Минздрава, Павлютс не ответил, поскольку еще слишком рано об этом говорить.

Павлютс рассказал, что вчера он встретился со многими представителями сферы здравоохранения, в том числе из частного сектора. По его мнению, встреча завершилась общим пониманием того, что все сотрудники отрасли должны оказать помощь в лечении больных с коронавирусом крупным больницам.

Мобилизация медиков, которая подверглась наибольшей критике, является крайней мерой, но исключать этот вариант развития событий нельзя, отметил министр. Ситуация очень тяжелая и необходимо понимать, что сотрудники отрасли должны помочь большим больницам, которые перегружены пациентами с Covid-19, подчеркнул он.

Павлютс признал, что во время кризиса ему не хватило времени для диалога со всеми работающими в сфере здравоохранения, поскольку в это время больше всего он общался с затронутыми кризисом медучреждениями — больницами. Однако министр пообещал, что он будет разговаривать с представителями отрасли, чтобы найти общее понимание ситуации.

Политик допускает, что отчасти недовольство врачей связано с повышением оплаты труда медиков, с которым притормозили премьер и министр финансов Янис Рейрс, поскольку решение слишком дорогое.

Как сообщалось ранее, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса.