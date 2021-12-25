"Испытания — инвентаризация нашей жизни". Латвийские священнослужители поздравили верующих с Рождеством

Рождество — это возможность, посмотрев на выпавшие испытания, оценить жизненные установки, сказал митрополит Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич на всенощной службе накануне Рождества Христова.

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Станкевич напомнил, что последние два года мы переживаем особое время испытаний — было много неуверенности в завтрашнем дне, ощущения опасности. Также можно услышать, что в обществе растет напряжение и агрессия, и многие страдают депрессией. "Резко контрастируют с таким настроением слова псалма: "Блаженны люди, которые радуются", — сказал священнослужитель.

Архиепископ отметил, что можно радоваться даже во времена трудностей и испытаний. "В испытании выявляется то, что спрятано в глубине наших сердец. В этом смысле время испытания можно сравнить с своего рода судом, инвентаризацией нашей жизни", — сказал Станкевич. С одной стороны, во время испытаний мы чувствуем, как будто тьма и чувство опасности овладевают нами, но "на самом деле, во время испытаний Бог освещает и объективизирует нашу жизнь, призывая к проверке".

Глава Латвийской Римско-католической церкви подчеркнул, что праздник Рождества Христова — это дарованная Богом возможность поднять взгляд на Господа, взглянуть на время этих испытаний с такой точки зрения, переоценить установки своей жизни.

"Это означает войти в его свет, радоваться тому, что он рядом, и испытывать чувство защищенности", — сказал Станкевич.

На Рождество архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс напомнил, что великие дела могут быть достигнуты теми, кто смотрит за пределы своих интересов и не замыкается в собственных маленьких драмах.

Он призвал призывает использовать это время перед тем, как "вернуться в прежней жизни" поразмышлять о том, что нужно изменить в нашем образе жизни, целях и ожиданиях, что нужно сделать по-другому в будущем и что нужно сохранить, "чтобы сделать нашу жизнь более подходящей к реальности".

Локдаун и другие временные ограничения, связанные с пандемией Covid-19, позволили проводить больше времени с семьей, отмечает архиепископ Союза баптистских церквей Латвии Каспарс Штернс в рождественском поздравлении общественности.

По его словам, это время испытаний поможет вере выжить не только на индивидуальном уровне, но и на уровне семей, что станет фундаментом перемен. То, какими будут наши семьи, определит то, каким будет наше общество и государство.

Архиепископ упомянул, что в Библии вера и основные жизненные ценности осваиваются и переживаются человеком вместе с другими, особенно в семье. По его словам, вера и базовые ценности не формируются каждым индивидуально, начало закладывает семья.

"В это Рождество, независимо от того, в большом или малом кругу мы его празднуем, мы напоминаем друг другу, насколько важна семья для Бога. Он решил войти в этот мир через семью — Иисусу нужна была семья, чтобы получать любовь, заботу, ласки и добрые слова. Подобно тому, как Иосиф и Мария служили сыну Божьему, мы призваны вместе, как семья, служить Богу", сказал Штернс.