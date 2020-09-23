Исследование: 24% жителей Латвии оценивают борьбу государства с контрабандой как успешную

24% жителей Латвии оценивают борьбу государства с контрабандой как успешную, сообщил директор центра исследований SKDS Арнис Кактиньш на сегодняшнем национальном форуме по проблемам контрабанды "Борьба с контрабандой — вызовы и достижения".

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Он отметил, что в исследовании, проведенном годом ранее, борьбу с контрабандой как успешную оценили 25% опрошенных. Однако по сравнению с 2013 годом, когда борьбу государства с контрабандой успешной назвали 16% опрошенных, доля людей, ответивших подобным образом, увеличилась.

При этом 55% респондентов в этом году высказали мнение, что государство должно усилить борьбу с контрабандой, 16% заявили, что все можно оставить как есть, а 12% указали, что государство должно стать более терпимым к контрабанде.

Кактиньш сообщил, что 55% опрошенных заявили, что за контрабанду должно быть предусмотрено наказание. В том числе 30% респондентов высказали мнение, что наказание должно быть суровым, а 25% — что достаточно символического наказания. Аналогичные ответы были получены и во время прошлогоднего опроса.

Кактиньш также отметил, что терпимость общества к покупке контрабандных товаров за последний год возросла. Доля респондентов, которые считают, что покупка контрабандных товаров вообще не подлежит осуждению (10%) или скорее не подлежит осуждению (18%), остается высокой. В то же время показатель толерантности населения к контрабанде намного ниже, чем пять-семь лет назад. В 2013 году 46% респондентов высказали мнение, что в торговле контрабандой нет ничего предосудительного, а в 2015 году такой ответ дали 30% опрошенных жителей.

Согласно результатам исследования SKDS, в этом году не произошло значительных изменений в отношении покупки контрабандных товаров. 12% респондентов заявили, что покупали контрабандные табачные изделия (в прошлом году — 11%), 4% — что покупали нелегальное топливо (в прошлом году — 5%), а 4% покупали контрабандный алкоголь (в прошлом году — 4%).

"Изменения гораздо более заметны при сравнении результатов исследования этого года с исследованием, проведенным в 2013 году.Тогда 27% респондентов покупали контрабандные табачные изделия, 15% — контрабандное топливо и 15% — контрабандный алкоголь", — подчеркнул Кактиньш.

По словам Кактиньша, основным мотивом для покупки контрабандных товаров остается их низкая цена.

В то же время в этом году до 72% выросла доля респондентов, которые заявили, что не покупают контрабандные товары. В прошлом году такой ответ дал 71% респондентов. Доля людей, которые знают, где купить контрабандные товары, за год также снизилась с 36% до 34%.

Опрос SKDS о контрабандных товарах был проведен в августе этого года, участие в нем приняли 1009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.