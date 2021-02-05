Исследование: 76% молодых людей в латвийской диаспоре нигде не учатся
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76% молодых людей латвийской диаспоры нигде не учатся, 22% учатся за границей, и только 2% учатся или получают профессию в Латвии. Об этом свидетельствуют данные последнего исследования диаспоры "Привлечение молодежи диаспоры в образовательные учреждения в Латвии".

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Как сообщила журналистам на пресс-конференции исследователь Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета (ЛУ) и Рижской высшей школы экономики Рита Каша, 86% респондентов убеждены, что будут учиться в вузе или не исключают такой возможности. Большинство из них планируют получить хотя бы один уровень высшего образования, что указывает на высокий потенциал образовательного спроса среди диаспоры.

Данные о том, что молодые люди в диаспоре хотели бы изучать, свидетельствуют о том, что 32% респондентов хотели бы изучать общественные науки, бизнес или право, за ними следуют инженерия, наука и естествознание.

Выбирая, где учиться, 21% опрошенных участников смотрят только на учебную программу, 26% сначала выбирают страну и только потом учебное заведение и программу для обучения, но большинство — 53% — в первую очередь выбирают учебное заведение и направление для обучения.

Данные исследования показывают, что при выборе страны для обучения в первую очередь учитывается репутация системы образования в этой стране. Вторым по популярности фактором является возможность трудоустройства после окончания учебы и наличие вакансий. Каша отметила, что возможности трудоустройства во время учебы также оказались важным фактором среди респондентов, равно как и наличие финансовой поддержки, за которой последовала политическая и социальная стабильность.

В свою очередь, при выборе учебного заведения пятью основными критериями были качество образования, доступность интересующей программы, уверенность в том, что полученная специальность будет признана школами по всему миру, уверенность в том, что полученная специальность будет признана работодателями по всему миру, а также разумная стоимость обучения и проживания.

На вопрос о том, насколько латвийские учебные заведения соответствуют указанным выше критериям, респонденты ответили, что соответствуют частично. По мнению участников исследования, латвийские вузы отстают по качеству образования и учебным программам, и уверенность в том, что полученная специальность будет признана как школами, так и работодателями во всем мире, не так высока. В то же время, по словам Каши, респонденты назвали стоимость учебы и проживания в Латвии доступной.

Обращаясь к данным, которые показывают, почему респонденты хотят учиться в Латвии, исследователь указала, что в первую пятерку попали такие факторы, как желание учиться на родном, латышском языке, возможность находиться рядом с проживающими в Латвии родственниками, хорошее отношение и симпатия к Латвии, симпатия к культурной среде в Латвии, а также уверенность в том, что в Латвии можно получить конкурентоспособное образование.

Среди самых популярных причин, по которым респонденты не хотели бы учиться в Латвии, значатся мнение, что образование в другой стране делает выпускника вуза более конкурентоспособным на рынке труда и дает более широкий международный опыт. Респондентам не нравится также нетерпимость латвийского общества — третий по популярности фактор нежелания учиться на родине. Далее следует мнение, что с латвийским образованием невозможно найти хорошую работу, и на пятом месте мнение о том, что в Латвии нет интересных программ для обучения.

В рамках исследования также спрашивали, какая помощь могла юы понадобиться студентам из диаспоры для обучения в Латвии, и 46% указали, что этот помощью могла бы стать стипендия, а 39% — помощь с признанием предыдущего образования. В свою очередь, 29% молодых людей и 64% родителей указали, что такой помощью могли бы стать предоставленные курсы латышского языка.

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