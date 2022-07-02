Исследование: более трети латвийцев не пристегиваются за рулем автомобиля

Несмотря на регулярные информационные кампании и статистику аварий, 36% водителей склонны ездить, непристегнувшись: 28% — редко, 5% — часто и 3% — регулярно. Еще 4% респондентов признаются, что пристегиваются сами, но не пристегивают своих пассажиров, свидетельствует "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0".

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Согласно результатам исследования, что мужчины (32% редко, 7% — часто) непристегиваются чаще, чем женщины (23% редко, 3% — часто), но женщины чаще закрывают глаза на непристегнутых пассажиров в своем автомобиле (5% по сравнению с 3% мужчин).

Сравнивая результаты опроса с данными 2021 года, можно видеть, что в ситуации нет существенных улучшений — в прошлом году 6% водителей считали, что пассажирам не нужно пристегиваться. Однако различные исследования властей показывают, что существует значительная разница в поведении пассажиров, сидящих впереди и сидящих сзади. Выявлены различные причины, по которым люди не пристегиваются ремнями безопасности, например, они считают их неудобными, доверяют водителю и т.д.

В Плане безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы также говорится, что, несмотря на требования Правил дорожного движения пристегиваться ремнями безопасности, в странах Европейского союза (ЕС), где ведется активный мониторинг использования ремней безопасности, ими пристегиваются только 90% пассажиров, едущих впереди, и 71%, едущих сзади.

Согласно оценкам Европейского совета по безопасности дорожного движения, в 2012 году, например, 900 смертей на дорогах можно было бы избежать, если бы 99% пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, и этого можно было бы достичь с помощью напоминаний водителю о необходимости пристегиваться ремнями безопасности на всех сиденьях.

"Времена, когда в автомобилях не было ремней безопасности, давно прошли, и сегодня, когда все автомобили оснащены ими, нет причин не пристегиваться. Изучая привычки водителей, мы видим, что ремнями безопасности чаще пользуются (и напоминают о них пассажирам) те, кто побывал в аварии, тогда как на самом деле каждый водитель должен знать, сколько жизней спасли ремни безопасности. В самых современных автомобилях они сочетаются с другими системами безопасности, такими как подушки безопасности", — заявил директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Использование ремней безопасности является важным фактором — как водители, так и пассажиры грешат тем, что не пристегиваются, но важно помнить, что именно использование ремней безопасности снижает риск смерти или получения серьезных травм в дорожных авариях. Они также снижают вторичную силу удара (удар водителя или пассажира о переднюю панель, рулевое колесо и т.д.), удерживая пассажиров на своих местах, чтобы максимально повысить эффективность подушек безопасности (если они установлены).

Следует также отметить, что подушки безопасности способны выполнять свою функцию и снижать травматизм только в сочетании с ремнями безопасности. По этой причине необходимо всегда пристегиваться ремнями безопасности, особенно если автомобиль оснащен подушками безопасности.

При скорости 50 км/ч человек, не пристегнутый ремнем безопасности, движется вперед с силой, эквивалентной по меньшей мере тонне, пробивает лобовое стекло или ломает сиденье перед собой.

"Когда дело доходит до пристегивания ремнями безопасности, мы должны быть ответственными сами и напоминать другим — водителям или пассажирам — об их важности, если мы видим, что они грешат тем, что не пристегиваются", — добавил Ванкс.

Исследование проводилось в апреле этого года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.