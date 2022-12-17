Исследование: более трети молодых учителей планируют уйти из профессии в ближайшие пять лет

Больше трети или 38% молодых педагогов рассматривают возможность ухода из профессии в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки (LIZDA), сообщила председатель LIZDA Инга Ванага.

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Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, как чувствуют себя молодые учителя и какая поддержка оказывается им, когда они начинают работать в школе. Результаты исследования помогут подготовить рекомендации по созданию системы поддержки для новых педагогов.

Согласно результатам исследования, 69% директоров школ считают, что необходимо создать систему поддержки на государственном уровне для молодых учителей. В свою очередь, 30% считают, что поддержка должна быть на уровне самоуправлений. Только 1% директоров уверены, что новым педагогам не нужна система поддержки.

В ходе исследования 42 % опрошенных молодых педагогов признались, что очень заняты на работе и способны выполнять свои обязанности лишь с большим усилием. В свою очередь, 53% считают, что способны успешно выполнять все рабочие обязанности.

Что касается проблем, с которыми сталкиваются новые учителя при начале своей карьеры, то 35% преподавателей и 57% директоров школ признали, что знания и навыки, предоставляемые в университете, не соответствуют практической действительности.

Между тем, с недоверием родителей сталкивались 48% учителей и 42% директоров школ. Также 46% молодых учителей и 59% руководителей школ чувствовали напряжение при выполнении своих обязанностей. Половина из опрошенных педагогов и 15% директоров признали, что им не хватает необходимой информации. Негативное отношение со стороны коллег испытали 25% молодых педагогов и 5% директоров школ. 36% учителей и 45% директоров признали, что им необходимо работать больше рабочих часов, чем положено.

На вопрос о том, какую поддержку следует оказывать новым педагогам, опрошенные учителя и директора школ однозначно считают необходимым обеспечить оплачиваемую государством плату за обучение для преподавателей, работающих по профессии. Также новым учителям должны быть предоставлены служебная квартира, единовременное пособие на начало трудовой деятельности, возможности профессионального развития, доступные услуги ментора, сокращенное количество контактных часов. Кроме того, 62% новых педагогов и 75% директоров школ поддержали бы стажировку или период адаптации до трех лет.

Ванага отметила, что на данный момент в стране всего 30 менторов, что является недостаточным числом. "Гораздо большее количество педагогов оказывает неформальную и безвозмездную помощь своим более молодым коллегам", — добавила глава LIZDA.

В ходе исследования молодые педагоги отметили, что им нужны тренинги по руководству классом, помощники для учителей в первый учебный год, возможность наблюдать за уроками более опытных коллег, методичка для начала рабочего процесса, методическая поддержка для работы с детьми, у которых есть особые потребности, конкурентоспособная зарплата, а также укрепление прав педагогов.

На вопрос о том, что больше всего побудило их выбрать педагогику, 63% опрошенных молодых учителей признались, что им нравится работать со школьниками. Между тем, 13% преподавателей признали, что их учителя вдохновили их стать педагогами. 7% респондентов признали, что педагогами они стали под влиянием родителей, более 6% молодых людей выбрали профессию учителя из-за наличия бюджетных вакансий. Только 1% респондентов оценивали престиж профессии учителя при выборе своей профессии.

В исследовании приняли участие 814 молодых педагогов и 209 руководителей образовательных учреждений.