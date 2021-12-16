Исследование: из-за пандемии латвийцы стали менее довольны качеством жизни
Foto: LETA

В Латвии под влиянием Covid-19 уменьшилось количество удовлетворенных качеством жизни людей, свидетельствуют данные исследования Connected Citizens консалтинговой и аудиторской компании EY, которое проводилось в нескольких странах мира.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе исследования респондентов призвали оценить качество своей жизни до пандемии и после. Полученные данные свидетельствуют о том, что до пандемии в Латвии очень или достаточно довольны качеством своей жизни были 73% жителей, а сейчас — 60%. В Эстонии спад был немного меньше — с 73% до 65%. В Литве — с 71% до 61%.

Авторы исследования указывают, что показатели Латвии в этом отношении сопоставимы с с оценкой качества жизни в Западной Европе. Например, в Германии оценка качества жизни во время пандемии упала с 71% до 58%, во Франции — с 65% до 53%. В Великобритании и США оценка качества жизни снизилась еще больше — на 17% и 16%. В Японии все выглядит особенно плохо — до пандемии качеством жизни были удовлетворены 41% жителей, а после их стало 22%.

Партнер EY Наурис Клява заявил, что падение в 13% в Латвии, скорее всего, надо рассматривать как положительный результат, учитывая размах, длительность и глубину пандемии.

"Это показывает, что совокупность усилий правительства, предпринимателей и самих жителей по управлению кризисом, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе мы стали свидетелями множества дискуссий и упреков в сторону различных участников госуправления и экономики", — отметил Клява.

Видно, что ситуация в Латвии не уникальна и оценка качества жизни во время пандемии сравнима с другими европейскими странам.

Также, как отметил Клява, в ходе опроса 67% латвийцев признались, что настроены оптимистично в отношении собственного будущего, хотя только 30% жителей Латвии с оптимизмом смотрят на будущее всего мира.

"Это указывает на то, что бытовая и экономическая ситуация, а также настроение, по крайней мере, большинства людей по-прежнему положительны, что создает хорошую почву для роста потребления, кредитования и вкладов", — считает Клява.

В исследовании EY рассматриваются различные тематические блоки — качество жизни, ценности людей, влияние Covid-19, использование услуг государства и самоуправлений, использование и влияние технологий и данных, доверие государственным и муниципальным учреждениям, а также трудовые отношения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt