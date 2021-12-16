Исследование: из-за пандемии латвийцы стали менее довольны качеством жизни

В Латвии под влиянием Covid-19 уменьшилось количество удовлетворенных качеством жизни людей, свидетельствуют данные исследования Connected Citizens консалтинговой и аудиторской компании EY, которое проводилось в нескольких странах мира.

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В ходе исследования респондентов призвали оценить качество своей жизни до пандемии и после. Полученные данные свидетельствуют о том, что до пандемии в Латвии очень или достаточно довольны качеством своей жизни были 73% жителей, а сейчас — 60%. В Эстонии спад был немного меньше — с 73% до 65%. В Литве — с 71% до 61%.

Авторы исследования указывают, что показатели Латвии в этом отношении сопоставимы с с оценкой качества жизни в Западной Европе. Например, в Германии оценка качества жизни во время пандемии упала с 71% до 58%, во Франции — с 65% до 53%. В Великобритании и США оценка качества жизни снизилась еще больше — на 17% и 16%. В Японии все выглядит особенно плохо — до пандемии качеством жизни были удовлетворены 41% жителей, а после их стало 22%.

Партнер EY Наурис Клява заявил, что падение в 13% в Латвии, скорее всего, надо рассматривать как положительный результат, учитывая размах, длительность и глубину пандемии.

"Это показывает, что совокупность усилий правительства, предпринимателей и самих жителей по управлению кризисом, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе мы стали свидетелями множества дискуссий и упреков в сторону различных участников госуправления и экономики", — отметил Клява.

Видно, что ситуация в Латвии не уникальна и оценка качества жизни во время пандемии сравнима с другими европейскими странам.

Также, как отметил Клява, в ходе опроса 67% латвийцев признались, что настроены оптимистично в отношении собственного будущего, хотя только 30% жителей Латвии с оптимизмом смотрят на будущее всего мира.

"Это указывает на то, что бытовая и экономическая ситуация, а также настроение, по крайней мере, большинства людей по-прежнему положительны, что создает хорошую почву для роста потребления, кредитования и вкладов", — считает Клява.

В исследовании EY рассматриваются различные тематические блоки — качество жизни, ценности людей, влияние Covid-19, использование услуг государства и самоуправлений, использование и влияние технологий и данных, доверие государственным и муниципальным учреждениям, а также трудовые отношения.