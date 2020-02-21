Исследование: к 2050 году число жителей Риги уменьшится на 90 000 человек

Если продолжатся тенденции изменения числа жителей, зафиксированные 2011-219 годах, население Риги с нынешних 633 тысяч к 2030 году может сократиться до 600 тысяч человек, а к 2050 году — до 544 тысяч человек. Об этом сообщает LETA со ссылкой на исследование Института экономики Латвийской Академии наук.

Отчет был подготовлен по заказу Рижской думы в рамках разработки программы развития столицы с 2021 до 2027 год. В целом он содержит три возможных сценария развития. Первый, пессимистичный, о котором упоминалось выше, предсказывает сокращение числа рижан на 5,2% за следующие 10 лет и на 14% за следующие 30 лет. При этом число жителей окрестностей столицы практически не изменится.

Помимо этого, исследователи Академии наук предсказывают, что средний возраст населения Риги вырастет, в том числе станет больше жителей в возрасте выше 65 лет. При этом число детей в возрасте до шести лет составит 49 тысяч против 32 тысяч, живущих в окрестностях Риги. В целом в Латвии, согласно прогнозу ученых, в 2030 году будет лишь 144 тысячи детей в возрасте до 6 лет.