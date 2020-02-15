Исследование: к 2060 году численность трудоспособного населения Латвии сократится на 40%

В Латвии количество населения в возрасте от 20 до 64 лет к 2060 году уменьшится примерно на 40%, прогнозируют эксперты в исследовании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОЭСР) "Pensions at a Glance 2019".

В соответствии с латвийским законодательством, трудоспособной считается группа от 15 лет до достижения пенсионного возраста, который к 2025 году достигнет в Латвии 65 лет.

ОЭСР прогнозирует, что во всех странах, входящих в организацию, количество жителей в возрасте от 20 до 64 лет уменьшится на 10%. В Латвии и Литве эти процессы будут происходит быстрее. Латвия находится на третьем месте среди стран ОЭСР по темпам сокращения численности трудоспособного населения. Увеличение доли пожилых людей создает угрозу для функционирования пенсионной системы.

По данным ОЭСР, среди людей старше 65 лет 32,7% находятся на пороге бедности, то есть их доходы меньше 50% медианы доходов населения. В Латвии на пороге бедности находятся 38,8% женщин и 20% мужчин. Однако, поскольку в Латвии одна из самых больших разниц в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, эти замеры отражают одно и то же явление.

В исследовании ОЭСР говорится также о том, что занятость в группе от 55 до 64 лет в Латвии растет быстрее, чем в других странах ОЭСР - 30% по сравнению со средним показателем 17%. Занятость в этой возрастной группе быстрее, чем в Латвии, растет только в Германии, Словакии и Нидерландах.

В исследовании говорится, что к 2060 году рождаемость в Латвии вырастет с 1,72 до 1,80 новорожденных на душу населения.

На этой неделе доктор экономики, эксперт по вопросам пенсий Эдгар Вольскис на встрече с представителями Латвийской федерации пенсионеров заявил, что в будущем из-за демографических процессов может возникнуть угроза существованию первого уровня пенсионной системы.