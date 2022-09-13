Исследование: какие машины по цветам чаще всего попадают в аварии?

Эксперты компании carVertical, которая специализируется на обработке данных об истории автомобилей, провели исследование, чтобы определить наиболее аварийные цвета для машин.

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Проведенное компанией исследование показало, что реже в аварии попадают автомобили желтого, синего, белого и серого цветов. Чаще в аварии попадают черные машины и машины коричневых оттенков.

Наиболее часто в аварии попадают красные машины. Это можно объяснить тем, что красный цвет может вызывать у человека возбужденность. Поэтому даже если владелец красного авто и едет спокойно и правила соблюдает, надо быть внимательным к другим участникам дороги.

Также эксперты уверяют, что цвет машины и характер водителя тесно взаимосвязаны между собой. Цвет машины определяет манеру вождения ее владельца. Так водители, которые выбирают машины красных оттенков, водят более агрессивно, что автоматически переносит их в группу участников движения наиболее склонных к ДТП. Это подтверждает и тот факт, что большая часть спортивных машин имеет красный цвет.

"Неудивительно, что красные автомобили чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. Спортивные автомобили обычно красят в красный цвет, и любители скорости чаще выбирают красные автомобили, чем консервативные водители. Этого достаточно, чтобы понять, почему именно красные автомобили возглавляют этот список", — объяснил эксперт компании carVertical Матас Бузелис.

В то же время эксперты некоторых страховых компаний уверяют, что машины синего и белого цветов свидетельствуют о более спокойном нраве их владельцев, поэтому владельцы таких машин водят более спокойно и реже попадают в аварии. Кроме того, белый цвет легче заметить на дороге ночью.