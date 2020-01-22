Исследование: каждый третий готов защищать Латвию с оружием в руках, 55% обещают помогать армии

31% жителей Латвии в случае нападения готов с оружием в руках защищать страну. При этом гораздо большая часть населения хотела бы защищать страну невоенными методами, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны.

Аналогичное исследование было проведено в 2016 году, и тогда о своей готовности взять в руки оружие заявили 33% респондентов.

В отличие от предыдущего исследования, на этот раз респонденты могли оценивать свою готовность защищать страну невоенными способами. Новые вопросы появились в связи с тем, что в современном мире для достижения геополитических целей все чаще используются невоенные методы, цитирует авторов исследования агентство LETA.

55% респондентов, в том числе 61% опрошенных с латышским языком в семье и 42% — c русским были готовы помогать защищать страну невоенным способом, в том числе оказывая помощь армии. Помогать пострадавшим в ходе конфликта готовы 69% опрошенных.

Треть респондентов (30%) в случае военного конфликта уехали бы из страны. В этом смысле этнических различий среди респондентов нет.

В ходе исследования было проведено 12 углубленных интервью с жителями Латвии, которые в семье разговаривают на латышском языке, и 14 интервью с русскоязычными жителями страны. Кроме того, авторы исследования при поддержке компании Latvijas fakti провели социологический опрос, в котором приняли участие 1075 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.