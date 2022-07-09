Исследование: каждый третий студент в Латвии не имеет постоянного источника доходов

Каждый третий студент в Латвии не имеет постоянных доходов, а каждый пятый, или 21%, называет поддержку родителей в качестве основного источника дохода, свидетельствуют результаты проведенного банком Citadele исследования.

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Согласно результатам опроса, 58% студентов и 84% молодых людей имеют постоянный доход, в то время как около трети или 30% студентов, а также каждый десятый молодой человек в возрасте от 24 до 29 лет, живут без постоянного дохода.

При уточнении источников дохода 81% студентов заявили, что получают зарплату, 21% респондентов — поддержку родителей, еще 16% получают стипендию, а 10% пользуются пособием. В свою очередь, 9% студентов регулярно продают ненужные им вещи на торговых площадках, например, на Andele mandele и ss.lv.

Среди опрошенных студентов 28% признали, что их еженедельный доход составляет от 101 до 200 евро, а 26% респондентов еженедельно получают более 200 евро. Еще 12% обходятся суммой в 51-100 евро в неделю, в то время как 6% получают от 10 до 50 евро. До 10 евро в неделю получают 3% опрошенных студентов в Латвии.

Большинство, а именно 54% студентов, считают свои доходы достаточными, а 38% — маленькими и недостаточными. Лишь 2% респондентов относят свою прибыль к крупной, а 6% затруднились оценить размер своих доходов.