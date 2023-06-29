Исследование: концентрация медикаментов в латвийских водах — запредельна

Во многих сточных водах, реках и водоемах Латвии концентрация активных веществ медикаментов превышает норму, которая считается экологически безопасной. Такая же ситуация наблюдается и в Литве, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя проектов Курземского региона планирования Лиену Фреймане.

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Мониторинг вод в Латвии и Литве проводился в рамках латвийско-литовского проекта MEDWwater. В обеих странах изучалось наличие фармацевтически активных веществ на шестнадцати очистных сооружениях и водоемах, куда сбрасываются очищенные сточные воды.

Образцы были проанализированы в Клайпедском университете. Там выяснили, что в латвийские и литовские воды чаще всего и в больших количествах попадают активные вещества болеутоляющих и воспалительных препаратов, таких как ибупрофен, диклофенак, парацетамол.

Как отмечает научный сотрудник Института морских исследований Клайпедского университета Сергей Суздалев, полученные данные смогут помочь сделать более целенаправленные инвестиции в передовые очистные технологии, чтобы уменьшить дальнейшее попадание химических веществ в окружающую среду.

Фармацевтически активные вещества могут попадать в окружающую среду из-за того, что жители выкидывают лекарства вместе с бытовыми отходами. Вещества также попадают в воды через канализацию — либо путем выбрасывания, либо с конечными продуктами метаболизма человека.

При этом существующие очистные сооружения не предназначены для очистки сточных вод от фармацевтически активных веществ.

"Необходимо не только продолжать просвещать население об ответственном использовании лекарств путем передачи ненужных лекарств в аптеки, но и осуществлять на национальном уровне различные нормативные меры, включая разработку и внедрение нормативов качества окружающей среды и стандартов качества воды в отношении фармацевтически активных веществ, содействие использованию наилучших доступных методов производства, использования (управления), сбора и переработки фармацевтически активных веществ, а также в очистке сточных вод", — заключила Лиене Фреймане.