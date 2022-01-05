Исследование: латвийцы назвали госучреждения, которые наиболее эффективно обслуживают клиентов

Жители Латвии все лучше оценивают эффективность сотрудничества с учреждениями государственного управления, свидетельствуют данные нового исследования.

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Выяснилось, что латвийцы ощущают снижение административной нагрузки. Также общество считает, что учреждения стали теснее сотрудничать и госуправление упростило процедуры предоставления и получения услуг.

В Государственной канцелярии указали, что при сравнении данных опросов 2020 и 2021 года можно сделать следующий вывод: латвийцы ощущают повышение эффективности сотрудничества с госучреждениями.

С утверждением "В последние три года учреждения госуправления стали больше сотрудничать между собой, меньше запрашивать у людей данные, которые уже имеются в распоряжении других госорганов" в 2020 году согласились 38% респондентов, а в 2021 году — 45% опрошенных. Жители также стали более уверены в том, что госуправление упростило процедуры предоставления и получения услуг.

Эффективность предоставления услуг повысилась не только за счет более успешного оборота данных, но и расширения доступности услуг. Также госуправление разнообразило способы коммуникации с учреждениями.

В 2021 году 45,3% клиентов выбирали личный визит в качестве способа связи с госучреждением. Однако, если сравнить эти данные с 2016 годом, таких людей стало гораздо меньше. Тогда личный визит выбрали 85% опрошенных.

Анализируя данные за последние два года, можно заметить, что уровень коммуникации по почте снизился, но случаев коммуникации по телефону стало на 7% больше, а коммуникации по электронной почте — на 3%.

Также латвийцы связываются с госучреждениями через официальные сайты и страницы в социальных сетях. Однако выбор общения с чат-ботами сделали лишь 0,1% респондентов.

Жители Латвии считают, что лучше всего обслуживают население Государственное агентство социального страхования и Служба государственных доходов. Некоторые опрошенные также упомянули самоуправления и муниципальные учреждения, Управление по делам гражданства и миграции, а также Службу неотложной медицинской помощи.