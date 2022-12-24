Исследование: латвийцы предпочитают подавать к праздничному столу мандарины, пипаркукас и жаркое
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Мандарины, пипаркукас и жаркое с картофелем — именно это чаще всего подают латвийцы к праздничному столу, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Kantar.

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Большинство жителей Латвии намерены подать на праздничный стол мандарины (76%), пипаркукас (58%), картофель (54%), жаркое (48%), оливье (47%), пироги (46%), сладости (46%), тушеную капусту (42%), овощи (37%).

Серый горох на праздничный стол подаст каждый третий опрошенный (34%). Женщины, сравнительно чаще, чем мужчины, собираются угощать гостей овощами и пипаркукас.

Оливье, пипаркукас, серый горох, тушеную капусту чаще планируют подать на стол латыши, а холодец и заливное предпочитают представители других национальностей.

Пипаркукас, пироги, серый горох сравнительно чаще выбирают для праздничного стола жители Видземе и Земгале, а рижане чаще подают к рождественскому столу свежие или консервированные овощи.

В опросе исследовательской компании Kantar приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.

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