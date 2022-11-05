Исследование: латвийцы реже проходят регулярное техобслуживание

По сравнению с прошлым годом в этом году уменьшилось количество автоводителей, которые проходят регулярное техобслуживание. Если в прошлом году таковых было 57% водителей, то в этом году - уже 51%, свидетельствует "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0".

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40% водителей признались, что сами следят за техническим состоянием своего автомобиля, а более половинны (51%) - регулярно проходят техобслуживание в сервисе или у знакомого мастера. При этом 24% указали, что ежедневно заботятся о своем автомобиле, выбирая соответствующий стиль вождения, а 7% считают, что для поддержания авто в хорошем техническом состоянии хватает техосмотра в CSDD.

"Стиль вождения и привычки важны, однако это не может быть единственным способом, как позаботиться о своем автомобиле. Результаты исследования показывают, что у водителей по-прежнему очень разное представление о том, что значит заботиться об автомобиле и содержать его в порядке. Водители зачастую не обращают должного внимания на износ резины или ездят с плохими тормозами", — говорит руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс. - В сервис мы едем только, когда на самом деле большая проблема, из-за которой нельзя ехать или она очевидно создает опасность. То есть обращаемся в сервис, когда уже поздно. На самом деле внимание нужно уделять деталям, даже подозрительные звуки могут свидетельствовать о наличии проблемы".

Опрос показал, что женщины чаще везут свою машину на техобслуживание (55%), среди мужчин этот процент чуть ниже - 48%. Мужчины в свою очередь чаще сами следят за техническим состоянием автомобиля. Интересно, что чаще за стилем вождения, согласно опросу, следят водители в возрасте 18-29 лет (35%), а меньше всего об этом задумываются водители в возрасте от 40 до 49 лет (17%).