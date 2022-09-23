Исследование: латвийцы стали менее мобильными

В прошлом году 73% латвийцев выходили из дома хотя бы раз в день, и это на шесть процентных пунктов меньше, чем в 2017 году, сообщает LETA со ссылкой на Центральное статистическое управление.

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В среднем каждый латвиец перемещается в день на 32,2 километра и тратит на дорогу 80 минут. Пешком при этом средний житель проходит 3,1 км в день, и это на 0,4 км больше, чем в 2017 году. Чаще всего причина, по которой латвийцам приходится куда-либо перемещаться — это работа, а также покупки и отдых.

В рабочие дни латвийцы двигаются больше, чем в выходные и праздничные — в рабочие дни из дома выходят 76% жителей, в выходные — 65,8%. В 2017 году в рабочие дни из дома выходили 82,7% латвийцев, а в выходные 69%, и такое снижение активности можно объяснить пандемией и "удаленкой".

Чаще всего латвийцам приходилось двигаться, чтобы кого-то сопровождать (обычно детей в школу или детский сад), а также идти в магазин или на работу.