Исследование: Латвия лидирует по доли смертей, которые можно предотвратить
Foto: PantherMedia/Scanpix

Среди всех 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) Латвия лидирует по количеству предотвратимых смертей (причины, связанные с факторами риска, которых можно было избежать) и имеет второй самый низкий показатель продолжительности жизни, — такой вывод сделан в результате исследования Health at a Glance 2021.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Смерти из-за факторов риска, которые можно избежать

Число предотвратимых смертей на 100 000 населения в Латвии составляет 405, в то время как самый низкий показатель среди стран OECD в Люксембурге, где преждевременно умирают лишь 97 человек из каждых 100 000. В Литве и Эстонии также наблюдается высокое число предотвратимых смертей — 364 и 281 соответственно. В числе неуспешных по данному показателю стран также Венгрия (374), Мексика (366), Словакия (322), Польша (268) и США, где на 100 000 жителей приходится 265 предотвратимых смертей.

Наряду с самым высоким числом предотвратимых смертей, Латвия также занимает второе с конца место в списке стран ОЭСР по средней продолжительности жизни. В то время как средний показатель по всему списку составляет 81 год, в Латвии он достигает лишь 75,5 года, что на 0,4 года больше, чем в Мексике, средняя продолжительность жизни населения которой составляет 75,1 года. Похожая ситуация и в Литве — 76,4 года, а вот средняя продолжительность жизни соседей эстонцев значительно выше — 78,8 года, что на 0,1 меньше, чем в Соединенных Штатах.

Продолжительность жизни низка в Восточной Европе и Латинской Америке

Из семи стран с особенно низким показателем пять находятся в Восточной Европе, а еще две — в Латинской Америке.

В последнем случае низкие показатели продолжительности жизни констатированы в Мексике и Колумбии, а в восточноевропейском регионе — в Венгрии, Польше и Словакии, а также в двух странах Балтии.

Жители скверно оценивают свое здоровье

Исследование также показало, что среди стран OECD именно в Латвии наиболее высока доля населения, которая оценивает состояние своего здоровья как плохое. Среди жителей в возрасте от 15 лет 15,4% оценивают свое здоровье как плохое, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в Литве, Португалии и Корее. В случае с Латвией этот показатель также почти вдвое выше среднего по OECD, который составляет 8,5%. На противоположном полюсе находится Колумбия, где плохим свое здоровье признают лишь 1,3% жителей, и Канада, где этот показатель равен 2,8%.

В исследовании OECD используются последние доступные данные системы здравоохранения и здоровья популяции, в том числе от официальных национальных учреждений. Исследование обнародовано 9 ноября 2021 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

OECD Исследование Медицина ОЭСР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?