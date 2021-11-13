Исследование: Латвия лидирует по доли смертей, которые можно предотвратить

Среди всех 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) Латвия лидирует по количеству предотвратимых смертей (причины, связанные с факторами риска, которых можно было избежать) и имеет второй самый низкий показатель продолжительности жизни, — такой вывод сделан в результате исследования Health at a Glance 2021.

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Смерти из-за факторов риска, которые можно избежать

Число предотвратимых смертей на 100 000 населения в Латвии составляет 405, в то время как самый низкий показатель среди стран OECD в Люксембурге, где преждевременно умирают лишь 97 человек из каждых 100 000. В Литве и Эстонии также наблюдается высокое число предотвратимых смертей — 364 и 281 соответственно. В числе неуспешных по данному показателю стран также Венгрия (374), Мексика (366), Словакия (322), Польша (268) и США, где на 100 000 жителей приходится 265 предотвратимых смертей.

Наряду с самым высоким числом предотвратимых смертей, Латвия также занимает второе с конца место в списке стран ОЭСР по средней продолжительности жизни. В то время как средний показатель по всему списку составляет 81 год, в Латвии он достигает лишь 75,5 года, что на 0,4 года больше, чем в Мексике, средняя продолжительность жизни населения которой составляет 75,1 года. Похожая ситуация и в Литве — 76,4 года, а вот средняя продолжительность жизни соседей эстонцев значительно выше — 78,8 года, что на 0,1 меньше, чем в Соединенных Штатах.

Продолжительность жизни низка в Восточной Европе и Латинской Америке

Из семи стран с особенно низким показателем пять находятся в Восточной Европе, а еще две — в Латинской Америке.

В последнем случае низкие показатели продолжительности жизни констатированы в Мексике и Колумбии, а в восточноевропейском регионе — в Венгрии, Польше и Словакии, а также в двух странах Балтии.

Жители скверно оценивают свое здоровье

Исследование также показало, что среди стран OECD именно в Латвии наиболее высока доля населения, которая оценивает состояние своего здоровья как плохое. Среди жителей в возрасте от 15 лет 15,4% оценивают свое здоровье как плохое, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в Литве, Португалии и Корее. В случае с Латвией этот показатель также почти вдвое выше среднего по OECD, который составляет 8,5%. На противоположном полюсе находится Колумбия, где плохим свое здоровье признают лишь 1,3% жителей, и Канада, где этот показатель равен 2,8%.

В исследовании OECD используются последние доступные данные системы здравоохранения и здоровья популяции, в том числе от официальных национальных учреждений. Исследование обнародовано 9 ноября 2021 года.