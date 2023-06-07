Исследование: Латвия "не видит" более четверти жителей

В Латвии целый ряд социальных групп никак не отражен в официальной статистике и не получает поддержки от государства. Об этом пишет газета Diena со ссылкой на исследование "Выявление невидимых: чего не говорит официальная статистика о населении и его проблемах".

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Исследование проводилось во всех странах Балтии специалистами Высшей школы бизнеса, искусства и технологий RISEBA. Итоги научной работы были представлены 1 июня этого года.

Предметом исследования стали "невидимые" жители — группы населения, которые социально и экономически маргинализированы или поражены в правах из-за уровня доходов или образа жизни.

Исследователи пришли к выводу, что Латвия может считать "невидимыми" около 369 тысяч человек (27.6% населения), в Эстонии — 178 тыс. (18.9%), в Литве – 410 тыс. (20%).

Цель исследования — начать общественную дискуссию с участием исследователей, социоантропологов, неправительственных организаций, а также государственных органов, ответственных за социальную политику во всех трех странах Балтии.

Как отмечают исследователи, в Латвии доля социально "невидимых" жителей велика и значительно выше, чем в соседних Литве и Эстонии. Это создает высокую социальную напряженность и потенциальный риск для бюджета.

Риск стать "невидимым" обусловлен различными факторами. Главные из них — низкий доход, слабая финансовая грамотность, а также недостаточный или не отвечающий современным требованиям уровень образования.

По словам проректора, доцента, доктора экономических наук Университета RISEBA Вальтера Кажи, такие социальные группы трудно идентифицировать.

"Зачастую они вообще не фигурируют в официальной статистике, по разным причинам имеют проблемы с интеграцией в общество и обеспечением себя всем необходимыми для нормальной повседневной жизни. Они часто не получают социальной поддержки от государственных или местных органов власти, потому что они не имеют на это права по разным причинам. Например, есть люди с невысокими доходами, которые не получают поддержки, предусмотренной государством для малоимущих. К примеру, они владеют небольшой собственностью, возможно, они недавно продали лес и получили единовременную небольшую финансовую выгоду, или их ежедневный доход немного превышает установленный предел, чтобы претендовать на статус малоимущего. Есть очень много разных сценариев, из-за которых эти люди подвергаются социальному остракизму. Часть этих людей не работает полный рабочий день по разным причинам, часть работает в "теневом" секторе экономики. Проблемы других связаны с образованием — оно было получено давно и уже мало отвечает сегодняшним запросам рынка труда. Есть и жертвы внезапных жизненных изменений — например, люди, неожиданно ставшие единственным кормильцем семьи. В статистике сочетание этих различных демографических факторов и факторов образа жизни нелегко увидеть, но именно их совокупность и является причиной серьезных проблем в повседневной жизни нашего населения", — пояснил Кажа.

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Ученый пояснил, что исследование проводилось на основе уникальных критериев, которые не учитываются в официальной социологии. В частности, была разработана специальная методология опроса населения, которая включала в себя одновременное изучение повседневных проблем населения, их финансовой грамотности и финансового поведения, а также специфические тесты для респондентов, призванные выявить уровень их социальной и профессиональной самооценки.

Обширные национально-репрезентативные опросы населения проводились во всех трех странах Балтии, чтобы обеспечить сопоставимость данных и на межгосударственном уровне, а также дать на их основе рекомендации властям Литвы, Латвии и Эстонии.

"Разработанная нами методология дала нам возможность поговорить с людьми не только об их фактических доходах и расходах, но и об их источниках дохода, мотивации принятия решений, об их образовании и образе жизни. Мы использовали социальную технологию Motival, получающую все большее признание на международном уровне. Она позволила понять мотивацию жителей и создать психографические портреты более аутсайдерских социальных групп, а также выявить взаимосвязь между их поведением, решениями и условиями жизни", — отметил Кажа.

Исследователь добавил, что в официальной статистике сочетание таких факторов не учитывается.

"Таким образом, различные социальные программы минуют конкретные социальные группы, которые не вписываются в узкий перечень нескольких демографических и психографических факторов. Исследователям удалось обнаружить различные различия внутри нескольких социальных групп, а также выявить новые, ранее не наблюдавшиеся группы. Например, одним из них могут быть люди со средним низким доходом, которые когда-то получали среднее или профессиональное образование, но затем не повышали свой уровень образования или квалификацию в течение как минимум десяти лет. В результате они все чаще сталкиваются с проблемами в повседневной жизни, но не могут их решить — их доход выше, чем у малоимущих, но недостаточен даже для того, чтобы при необходимости получить кредит не только от банков, но даже от небанковских кредиторов. Но эти факторы в официальной статистике не учитываются. Эти проблемы характерны для работников сферы социального обеспечения, для части безработных и нетрудоспособных жителей", — отметил исследователь.

Для решения проблемы авторы исследования призывают властей разработать финансово-экономическую программу интеграции ущемленных социальных групп, основанную на "глубоком понимании реальных потребностей и образа жизни "невидимых" групп населения".

Исследование "Выявление невидимых: чего не говорит официальная статистика о населении и его проблемах" проводилось в странах Балтии весной 2023 года при сотрудничестве RISEBA, Таллинского технологического университета и университета Витаутаса Великого.