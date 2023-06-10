Исследование: Латвия — в топе самых "одиноких" стран ЕС

По крайней мере один из 10 жителей Европейского союза большую часть времени одинок. Об этом говорится в новом докладе об одиночестве, подготовленном по заказу Европейской комиссии, сообщает Euronews.

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Около 13 процентов жителей ЕС ответили, что чувствуют себя одинокими большую часть времени или постоянно. Всего в общесоюзном опросе об одиночестве приняли участие около 25 тысяч резидентов европейских стран.

Проект был проведен для того, чтобы получить общее представление об "эпидемии одиночества", вызванной длительными карантинами и изоляцией во время пандемии COVID-19.

Согласно отчету, одиночество наиболее распространено в Ирландии: примерно 20 процентов опрошенных сообщили, что чувствуют себя одинокими.

Лишь ненамного по этому показателю "отстает" Латвия: здесь на одиночество пожаловались примерно 17% опрошенных. Для сравнения — в Эстонии и Литве этот показатель составил 14% и 13% соответственно.

Самый низкий уровень одиночества наблюдался в Нидерландах, Чехии, Хорватии и Австрии — менее 10% опрошенных.

Согласно отчету, люди, которые одиноки постоянно или большую часть времени, примерно на 20 процентных пунктов чаще страдают от депрессивных симптомов.

"Одиночество — это не просто частная и индивидуальная проблема. Это может препятствовать социальной сплоченности и должно рассматриваться как социальная проблема и решаться как таковая", — говорится в докладе.

Исследователи также назвали способы борьбы с одиночеством.

"Благоприятная экономическая ситуация, а также количество и качество социальных взаимодействий являются ключевыми условиями, когда речь заходит о предотвращении одиночества", — добавляется в отчете.

Интенсивное использование социальных сетей также было связано с усилением одиночества. Отмечается, что среди молодых респондентов проблема одиночества встречается чаще, чем среди пожилых.

Вместе с тем авторы доклада признают, что последствия одиночества варьируются в зависимости от возраста, и игнорировать одиночество среди пожилых людей никоим образом нельзя. В частности, ранее проводившиеся опросы показали, что один из самых высоких показателей одиночества в пожилом возрасте свойственен Италии.