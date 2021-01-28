Исследование: лучше всех в мире с Covid-19 справляется Новая Зеландия, Латвия — на 9-м месте
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Согласно результатам исследования независимых австралийских экспертов Lowy Institute, лучше всех в борьбе с пандемией справляется Новая Зеландия, хуже других — Бразилия. Латвия в этом списке занимает достойное 9-е место, Эстония — 11-е, а Литва — 19-е место.

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Всего эксперты анализировали ситуацию в 98 странах мира, учитывая шесть критериев: количество подтвержденных случаев заражения, количество смертей, количество подтвержденных случаев заражения на миллион жителей, количество смертей на миллион жителей, соотношение количества подтвержденных случаев заражения к количеству проведенных анализов, количество проведенных анализов на 1000 жителей.

"В совокупности эти индикаторы показывают, насколько хорошо или плохо страны справились с пандемией за 36 недель после их 100-го подтвержденного случая Covid-19", — говорится в исследовании.

Страны оценивались по шкале от 0 (худший балл) до 100 (лучший результат). Китай не был включен в исследование из-за отсутствия общедоступных данных испытаний.

На первом месте оказалась Новая Зеландия (94,4 пункта), за ней следуют Вьетнам (90,8), Тайвань (86,4), Таиланд (84,2), Кипр (83,3) Руанада (80,8), Исландия (80,1), Австралия (77,9), Латвия (77,5) и Шри Ланка (76,8).

Эстония набрала 76,4 пункта, заняв таким образом 11-е место в списке, а Литва — 69,7, оказавшись на 19-м месте.

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LETA

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Source

LETA

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Вьетнам Коронавирус Австралия Бразилия Исландия Исследование Кипр Китай Латвия Литва Новая Зеландия Таиланд Тайвань Эстония
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