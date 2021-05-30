Исследование: май - самое благоприятное время для путешествий по Латвии

Самое благоприятное время для путешествий по Латвии - май, говорится в исследовании, проведенном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦOСГМ).

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Туризм является важной отраслью экономики, но он существенно зависит от погодных условий и их изменчивости. Температура воздуха, атмосферные осадки, скорость ветра и продолжительность светового дня - не только некоторые из параметров, которые характеризуют климат региона, но и факторы, в большой мере влияющие на выбор туристического маршрута и времени поездки.

Анализируя, когда в Латвии существуют наилучшие для туризма климатические условия, ЛЦOСГМ рассчитал климатический индекс туризма на основе стандартных климатических норм за период с 1981 по 2010 год. Он включает в себя важные для туристической отрасли климатические параметры - температуру воздуха, продолжительность светового дня, количество осадков и др.

Согласно этому индексу, самым подходящим для путешествий по Латвии является период с апреля по сентябрь, а из этих месяцев самые благоприятные погодные условия наблюдаются в мае. В то же время ЛЦOСГМ отмечает, что в соответствии с климатическим индексом все месяцы года в Латвии считаются подходящими для туризма.

Что касается зимнего туризма, исследователи отмечают, что под влиянием изменений климата в Латвии снижаются параметры характерных для зимы погодных условий, например, наличия снежного покрова, и в будущем прогнозируется еще большее их снижение.