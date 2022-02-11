Исследование немецкого института вызвало споры об эффективности антиген-тестов, которые используют в школах Латвии

В немецком институте Паула Эрлиха сравнили эффективность 245 тестов на антиген от разных производителей. Пятая часть тестов не прошла проверку качества — в их числе оказались и тесты, которые в последнее время используют для скрининга в латвийских школах. Министерство здравоохранения говорит, что пока нет более точной информации, нельзя отправлять обратно все тесты. Об этом пишет LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.
Тесты проверяли на чувствительность — как они реагируют на очень заразного человека и как меняется (и меняется ли) точность результатов по мере того, как человек становится менее заразен.
На Латвийском телевидении обратили внимание на те четыре теста, которые в последнее неделю время использовали для школьного скрининга в Латвии.
Так как цель тестов — "поймать" коронавирус на самой заразной стадии, важно обращать внимание на то, как тесты справляются именно с самой заразной стадией. Три теста из четырех с этим справляются, их эффективность — 90%, 100% и 94%, а по мере того, как уровень заразности падает, их эффективность в разной степени сокращается. При самом слабом уровне заразности эффективность тестов сводится к нулю.
Один из четырех тестов, Hangzhou Singclean, особо отличился. Его эффективность — 0% в каждой из категорий, то есть независимо от того, насколько заразен человек, который делает тест.
В Министерстве обороны Латвии заявили, что тесты на Covid-19, которые используются в латвийских учреждениях, соответствуют требованиям, подготовленным Министерством здравоохранения и зарегистрированы в Государственном агентстве лекарств.
"Мы запросили информацию у производителя, у поставщика и в Германии, чтобы узнать, что означают данные этого исследования. Пока мы не получили информацию, можем сказать только, что тесты используются", — объяснила представительница Министерства здравоохранения Санита Янка.
Также в министерстве заявили, что на момент заключения договора с поставщиком у тестов была вся необходимая сертификация. "Прежде чем принимать решение расторгнуть договор, заявить, что тесты неэффективны и вернуть их обратно, у нас должна быть вся информация", — сказала глава Отдела надзора за медицинскими устройствами Инспекции здравоохранения Елена Цируле.
Вероятно, нулевая эффективность связана с тем, что данные об эффективности теста при определенном уровне заразности еще не доступны. В Hangzhou singlean medical products co заявили, что тесты могут эффективно констатировать разные подвиды вируса Covid-19, в том числе и омикрон-штамм.
Производитель подтвердил, что передал на тесты на проверку в институт Паула Эрлиха — главный институт вакцинации и биомедицины в Германии, но официального отчета о результатах пока нет. Институт Эрлиха еще только планирует начать проверку эффективности конкретных тестов, поэтому в графе эффективности и стоит ноль, объяснили в компании.