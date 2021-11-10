Исследование: от вакцинации чаще всего отказываются люди с низким доходом и домохозяйки

Существует корреляция между доходом жителей и их позицией относительно вакцинации - люди с низкими доходами чаще указывают, что скорее или точно не будут делать прививку от Covid-19, сообщила журналистам на пресс-конференции преподаватель кафедры международного бизнеса и экономики Рижского университета им. Страдиня Инна Довладбекова.

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"Если уровень дохода составляет чуть более 500 евро в месяц, тогда человек чаще всего выбирает отказаться от вакцинации. Таким образом, жители точно не будут вакцинированы, или, скорее, они не будут вакцинированы. То же самое касается семейного дохода — если средний доход домохозяйства на одного члена семьи ниже, мы видим, что это коррелирует с решением отказаться от вакцинации", — пояснила Довладбекова.

Исследователи также пришли к выводу, что чем ниже уровень доверия жителей к официальным учреждениям, тем больше людей отказываются от вакцинации. Эта тенденция также связана с общим уровнем общественного доверия.

Также в ходе исследования выяснилось, что больше всего вакцинированных жителей трудоустроены в государственном секторе. Показатель вакцинации был высоким и у начинающих предпринимателей.

В свою очередь, наименьшая доля жителей, которые уже сделали прививку, наблюдается среди безработных и самозанятых — большинство из них указали, что они определенно не будут вакцинироваться. Этот показатель был высок и среди работников частного сектора и предпринимателей.

Наибольшее количество вакцинированных наблюдается среди специалистов и госслужащих, а также среди руководителей высшего и среднего звена, а наименьшее — среди домохозяек, безработных и жителей, занятых физическим трудом. Безработные и домохозяйки также чаще говорили, что они "определенно не вакцинируются", однако среди предпринимателей таких людей также было относительно много.

Кроме того, от вакцинации отказываются и те люди, которые подали заявку на получения пособия во время пандемии, но им было отказано по неизвестным причинам.