Исследование: патриотов Латвии стало больше, но воевать готовы немногие

Уровень патриотизма в латвийском обществе за последние 14 лет вырос, однако готовность жителей Латвии защищать страну с оружием в руках остается сравнительно низкой. Об этом пишет LSM со ссылкой на данные Центра безопасности и стратегических исследований (DSPC).

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Если в 2008 году патриотами Латвии себя признавали 73% жителей, то в 2022 — уже 84%. Число живущих в Латвии патриотов России, напротив, за последние 14 лет сократилось с 12% до 4%. Незначительно сократилось число людей, которые не считают себя патриотами одной страны из стран.

Данные за 2022 год также показывают различия во взглядах в зависимости от родного языка: 94% респондентов из латышских семей считают себя патриотами Латвии, из русскоязычных — только 67%, еще 11% признают себя патриотами России, 6% — патриотами Украины, а 23% не имеют патриотических чувств ни к одной стране вовсе.

Исследователи отмечают, что на фоне российско-украинской уменьшилось как число патриотов России, так и связь этой страны с живущими здесь русскоязычными. Вместе с тем роста их патриотических чувств к Латвии исследователи тоже не отмечают.

По-прежнему высокое чувство принадлежности к СССР

Исследование подтверждает, что чувство принадлежности жителей к Латвии остается стабильно высоким (более 90%), также растет чувство принадлежности к Евросоюзу. Постепенно снижается число тех латвийцев, которые ощущают себя принадлежными к бывшему СССР — с 19% в 2015 году до 16% в 2022 году. Это же касается и ощущения принадлежности к России — с 13% до 9%.

Принадлежность к бывшему СССР и России наиболее более выражена в русскоязычных семьях. В 2022 году о своей принадлежности к СССР заявили 29% русскоязычных респондентов, еще 20% — к России. В то же время исследование показывает, что среди русскоязычных респондентов гораздо больше тех, кто чувствует принадлежность к ЕС — 61%. Большинство же, или 88%, чувствуют принадлежность к Латвии.

Латвийцы не готовы к войне

Несмотря на рост патриотических чувств, в обществе остается низкая готовность защищать Латвию с оружием в руках в случае военного нападения.

По сравнению с 2019 годом этот показатель даже немного сократился – с 31% до 28%.

Однако исследователи подчеркивают, что эти колебания находятся в пределах статистической погрешности. По их оценке, защищать страну с оружием в руках была бы готова треть населения. Кроме того, фактическое поведение населения в случае военного конфликта может отличаться от заявленного. Например, до начала российской войны в Украине опросы показали, что защищать свою страну были бы готовы 44,9% украинцев. После начала войны этот показатель вырос до 80%.

Водораздел между латышами и русскими

Защищать Латвию с оружием в руках готовы 36% опрошенных латышей и только 14% русскоязычных. Защищать Латвию в невоенной форме были бы готовы 72% и 41% респондентов соответственно. Покинуть страну в случае военного нападения чаще готовы русскоязычные — 29%. Среди опрошенных латышей этот показатель составляет 21%.