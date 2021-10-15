Исследование: почти четверть молодежи хочет покинуть Латвию

Среди латвийской молодежи наблюдается тревожная тенденция: около четверти молодых людей хотят покинуть страну, заявил в интервью ReTV ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета (ЛУ) Мартиньш Капранс, комментируя результаты нового исследования. Об этом пишет Lsm.lv.

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Летом 2021 года был проведен международный опрос в девяти европейских странах, в результате которого выяснилось, что многие молодые жители страны хотят переехать. В опросе приняли участие 4000 человек из стран Балтии.

США, Германия и Испания — три самых популярных страны, куда предпочли бы переехать молодые граждане Латвии, Литвы и Эстонии.

"США всегда были одной из стран, привлекавших балтийских мигрантов. И не только потому, что есть возможности для работы, как можно было бы подумать. Но Соединенные Штаты приобрели имидж желанной страны благодаря своему великолепию, кино и поп-культуре. Я полагаю, что Германия во многом связана с рынком труда. Конечно, Германия с ее зарплатами, но и с рынком труда. Она входит в ТОП-3 стран, где работают латвийцы", — пояснил Капранс.

Между тем латвийская молодежь чаще всего эмигрирует в Великобританию, Германию и Нидерланды. В опросе приняли участие 1200 молодых людей из Латвии.

По словам Капранса, в 26% молодых латвийцев не хотели бы покидать страну ни при каких обстоятельствах, в то время как 24% респондентов очень сильно хотят переехать из Латвии.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с 1990 по 2020 год общая миграционная кривая в Латвии отрицательная: из страны уезжает больше людей, чем возвращается. Чаще всего эмигрируют люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Как сообщила директор Департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула, в 2020 году в Латвию на постоянное проживание приехали 8800 человек, но около 12 тысяч латвийцев эмигрировали из страны.

Тем временем, для Эстонии и Литвы результат миграции положительный: люди возвращаются чаще, чем уезжают.