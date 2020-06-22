Исследование: почти каждый четвертый житель Латвии в среднем за сутки спит шесть часов или меньше

В общей сложности 23% жителей Латвии получают недостаточно отдыха, проводя во сне в среднем шесть или менее часов за сутки, следует из результатов опроса, проведенного BENU Aptieka в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

5% опрошенных сообщили, что в среднем проводят во сне пять или менее часов, а 18% — что спят по шесть часов в сутки. При этом 42% респондентов ответили, что спят по семь часов в сутки, 30% — восемь часов, 5% — девять часов и более.

Треть или 33% респондентов просыпаются каждую или почти каждую ночь, 17% — пару раз в неделю, 15% — пару раз в месяц.

Согласно данным опроса, чем старше человек, тем чаще он просыпается по ночам. Например, в возрастной группе 64-75 лет 66% респондентов заявили, что просыпаются каждую или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить воды. В возрастной группе 55-63 лет этот показатель составляет 46%, в возрастной группе 45-54 лет — 26%, в возрастной группе 35-44 лет — 22%, в возрастной группе 25-34 лет — 17%, а в группе 18-24 лет — 13%.

40% опрошенных заявили, что идут спать около 23 часов, 25% — около полуночи, а 21% — около 22 часов. В свою очередь 9% опрошенных заявили, что идут спать около часа ночи, а 3% — около 21 часа или раньше. В ходе опроса 36% респондентов заявили, что обычно просыпаются в 7 часов утра, 31% — около 6 часов утра, 14% — около 8 часов, 10% — около 5 часов, а 7% респондентов — около 9 часов или позже.

Опрос был проведен в апреле и мае 2020 года, участие в нем приняли 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.