Исследование RSU: мистический опыт говорит о духовном интеллекте, а не о психических заболеваниях

Мистический опыт имеет более тесную связь с так называемым духовным интеллектом, а не с симптомами психических заболеваний. Такой вывод сделали исследователи Рижского университета Страдыня (RSU).

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Одной из целей исследования было прояснить неопределенность о трансцендентных состояниях сознания, которые вызывают духовные практик, объяснили агентству LETA в RSU.

По словам исследователей, мистический опыт считается одним из самых интенсивных трансцендентных состояний. У человека появляется ощущение выхода за пределы своего "я" и может измениться восприятие времени и пространства. В то же время признаками этого состояния являются ощущение единения со всем сущим, яркие положительные эмоции. Часто люди называют этот опыт одним из самых важных моментов в своей жизни.

Как пояснили в RSU, в науке мистический опыт рассматривается двояко — одни авторы считают его симптомом психической болезни, другие выделяют компонент духовности.

В исследовании использовали методы математического моделирования, измерены мистический опыт, духовный интеллект, признаки шизотипической личности и симптомы психотических расстройств. Данные исследования RSU свидетельствуют о том, что мистический опыт более тесно связан с духовным интеллектом.

Трансцендентное состояние сознания может пережить каждый, а исследование позволяет выявить наличие мистического опыта, и нормализует этого состояния и терпимость к людям, которые его переживают, объяснила автор исследования и лауреат премии "Психолог года 2021" в категории "Молодой ученый года" Дайга Катрина Битена.

В общей сложности процесс исследования занял четыре года. В этот период автор проанализировала работы мировых ученых, адаптировала психологические инструменты для измерения мистического опыта на латышском языке, а также собрала и проанализировала данные о целевой аудитории Латвии.

Термин "духовный интеллект" используется некоторыми философами, психологами и теоретиками для определения духовных параллелей с IQ (коэффициент интеллекта) и EQ (коэффициент эмоций). Впервые термин использовали в 1997 году.

Духовный интеллект включает в себя такие аспекты, как самосознание, спонтанность, холизм, сострадание. Некоторые эксперты определяют духовный интеллект как набор адаптивных умственных способностей, основанных на нематериальных и трансцендентных аспектах реальности.