Исследование: Русскоязычные чаще считают вакцину от Covid-19 опаснее самой болезни

Уровень вакцинации русскоязычных, особенно в Латгалии, заметно ниже, чем среди латышей. Больше среди русских и тех, кто переболел сам или кто-то из живущих с ним. Среди жестких "антиваксеров" пропорция русскоязычных и латышей не отличается, несмотря на то что информированность среди русских хуже. Аналитический центр Providus провел дискуссию и презентацию данных на тему "Достигает ли объективная информация о Covid-19 до русскоязычного населения Латвии?",

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Директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш показал результаты последнего опроса общественного мнения, посвященного осведомленности жителей, в отношении к Covid-19 и вакцинации. Особое внимание уделили вопросу различий между жителями Латвии, говорящими в семье по-латышски и преимущественно на русском языке.

Кактиньш сразу отметил, что опрос проходил в интернете, а значит, данные более оптимистичные, чем в реальных условиях.

Опрос показал, что доля вакцинированных среди латышских опрошенных существенно выше, чем среди русскоязычных — 62% против 46%, но если среди первых в принципе готовы пойти на прививку еще 10%, то среди вторых — аж 19% не выступают категорически против. А вот доля тех, кто не намерен вакцинироваться никогда и ни за что — по 14% с обеих сторон.

Прямая зависимость между степенью вакцинированности и уровнями образования и доходов, которые, в свою очередь, связаны между собой. В связи с чем социоантрополог Клавс Седлиниекс сделал предположение, что различие по национальности совсем не такое критичное — "не день и ночь" — если взять раскладку по людям разных этносов, но одинакового уровня образования и доходов.

Вся Латвия в целом отличается от Западной Европы тем, что у латвийцев на первые места о причинах вакцинации вышли личные факторы — хочу обезопасить себя (или снизить тяжесть заболевания в случае заражения) или своих близких. И лишь на третьем месте — желание быстрее покончить с эпидемией в целом.

Исследования "Евробарометра" показали, что в крупных европейских странах люди прививались, в первую очередь, чтобы сделать свой вклад в общую копилочку борьбы с ковид. Среди других причин вакцинации, русскоязычные намного чаще называли желание путешествовать, а также сообщали, что свое решение они приняли под давлением властей и общественного мнения.

У русских было гораздо больше опыта по встрече с болезнью (болели сами или кто-то из домочадцев) — 34% против 47%.

Четверть опрошенных (24%) считают, что последствия от ковид менее опасны, чем последствия от прививки. Русскоязычные существенно чаще придерживаются такого мнения (22% против 30%) Наоборот думают лишь 54% опрошенных (58% латышей и 46% русских), остальным трудно сказать.

Как отметил глава кафедры общественного здоровья РСУ Гиртс Бругис, из этого можно сделать вывод, что информации о последствиях явно недостаточно. А скорее, что существующей информации люди не доверяют. И это недоверие или неинформированность больше чувствуется среди русскоязычных.