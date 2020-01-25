Исследование: среди потенциальных защитников Латвии есть те, кто черпает информацию из российских СМИ

Среди жителей, которые в ходе опроса заявили о своей готовности защищать Латвию с оружием в руках, есть также потребители контента российских средств массовой информации (СМИ), гласят результаты исследования центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.

Треть или 32% тех респондентов, которые заявили о своей готовности в случае военного нападения защищать Латвию с оружием в руках, в ходе опроса сообщили, что являются потребителями контента российских СМИ. Таким образом, по мнению авторов исследования, нельзя утверждать, что потребление контента российских СМИ уменьшает желание жителей Латвии защищать свою страну.

Согласно результатам исследования, 83% жителей Латвии являются потребителями контента латвийских СМИ, 40% — российских СМИ, 15% — российских оппозиционных СМИ, а 19% — западных СМИ.

Кроме того, согласно результатам исследования, 96% жителей Латвии, которые а семье общаются на русском языке, о событиях в стране и мире узнают из русскоязычных СМИ, а 44% — также потребляют контент на латышском языке. В то же время 15% русскоязычных жителей Латвии получают информацию на другом иностранном языке.

При этом в группе людей, которые, согласно данным опроса, готовы защищать Латвию с оружием в руках, 91% респондентов для получения информации используют СМИ на латышском языке.

В ходе опроса также выяснилось, что латвийским СМИ доверяют 53% жителей Латвии, западным СМИ — 31%, российским оппозиционным СМИ — 24%, а российским СМИ — 23%.

В данном контексте наблюдаются существенные различия в разрезе этнических групп — 63% респондентов, использующих для общения в семье латышский язык, доверяют латвийским СМИ и только 11% из них доверяют российским СМИ. Среди респондентов, говорящих дома на русском языке, российским СМИ доверяют 46%, а латвийским СМИ — 34%.

Как сообщалось, в рамках опроса, проведенного центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны, 31% жителей Латвии выразили готовность в случае военного вторжения защищать страну с оружием в руках, однако гораздо больше людей готовы защищать страну невоенным путем.

Авторы исследования напоминают, что в 2016 году 33% респондентов были полностью согласны или скорее согласны с утверждением, что в случае нападения они были бы готовы защищать Латвию с оружием в руках.

Кроме того, 55% опрошенных, в том числе 61% респондентов, говорящих дома на латышском языке, и 42% респондентов, говорящих дома на русском языке, заявили о готовности защищать страну невоенным способом, оказывая поддержку вооруженным силам.

Готовность предоставить поддержку пострадавшим среди жителей Латвии еще выше — ее готовы оказать 69% латвийцев.

Треть или 30% респондентов заявили, что в случае военного конфликта покинули бы страну, причем здесь не было отмечено существенных различий в этническом разрезе.

Во время исследования были проведены 26 углубленных интервью с жителями Лиепаи, из них 12 человек для общения в семье используют латышский язык, 14 — русский.

Кроме того, в рамках исследования проводился анализ результатов опроса агентства Latvijas fakti, в котором приняли участие 1075 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.