Исследование: средний выпускник университета спустя два года получает 16 тысяч евро в год

Между уровнем образования и уровнем есть прямая корреляция, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Средний выпускник колледжа спустя два года получает 15 тысяч евро в год, закончивший бакалавриат — 16 тысяч, магистратуру — 23 тысяч, докторантуру — 31 тысячу евро.

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В конце 2019 года 82,8% человек, закончивших латвийские вузы и колледжи в 2017 году, были трудоустроены, 3,7% были зарегистрированы как безработные и 6,5% были экономически неактивными. Из выпускников 2018 года работали 85,9%.

ЦСУ уже второй год собирает данные по экономической активности выпускников, объединяя данные из разных регистров, например, Службы госдоходов и Агентства занятости. Большая часть выпускников вузов становится руководителями, старшими специалистами и специалистами, и чем выше уровень образования, тем, как правило, выше доходы. Так, в 2019 году доходы выпускников колледжей 2017 года составили в среднем 15 тысяч евро в год (на две тысячи больше, чем в 2018 году), закончивших бакалавриат — 16 тысяч (на три тысячи больше, чем год назад), закончивших магистратуру — 23 тысячи (на четыре тысячи больше, чем в 2018 году), а докторантуру — 31 тысячу (на тысячу больше, чем в 2018 году).

Среди женщин трудоустроенных было больше — 83,3% женщин и 82,1% мужчин. При этом мужчины чаще продолжают обучение после получения высшего образования — это делают 18% мужчин и 15,5% женщин.