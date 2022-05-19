Исследование: страну в случае нападения готовы защищать более половины латвийцев

Лишь 13% жителей были бы готовы защищать Латвию военным путем. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы PRO "Готовность жителей Латвии защищать свое государство".

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При этом 48% респондентов готовы защищать государство невоенным способом, а путем оказания поддержки вооруженным силам.

Среди причин, которые мешают защищать свое государство, люди упомянули отсутствие знаний и навыков, страх за безопасность семьи, низкое доверие к государственным институтам, недовольство прежним развитием государства, мнение, что привлечение гражданских лиц не изменит ход военного наступления, и недостаточный патриотизм.

По сравнению с исследованием "Желание латвийского общества защищать государство", проведенным Национальной академией обороны в 2020 году, количество жителей, которые готовы противостоять агрессору с оружием в руках, уменьшилось почти на 20%. Также немного (на 7%) уменьшилось количество людей, готовых защищать страну невоенным путем.

"Тенденция в готовности населения защищать страну военными средствами вызывает беспокойство, особенно в нынешних геополитических обстоятельствах. Как показывает способность Украины противостоять российской агрессии, эффективная оборона страны зависит от сплоченности, желания и способности жителей защищать ее. Поэтому сейчас нужно было бы способствовать вовлечению жителей и расширению знаний о государственной обороне, думая о всеобъемлющих решениях и улучшениях в существующей системе, чтобы укрепить общественную безопасность и государственную оборону", — отметил представитель платформы PRO Андрис Спрудс.

Согласно результатам исследования, в случае военного нападения с оружием в руках больше всех были бы готовы защищать Латвию латгальцы, а меньше всех — рижане. Невоенным способом больше готовы защищать родину жители Рижского региона, а меньше всего — жители Латгалии. Наименее готовы встречать противника с оружием в руках в случае нападения молодые люди в возрасте 18-29 лет и люди в возрасте 60-74 лет.

Упоминаются условия, при которых жители были бы готовы защищать страну: если нет другого выхода (37%), если желание защищать больше, чем желание уехать из страны (29%), если есть соответствующие знания (24%), и только 10% заявили, что это было бы продиктовано чувством принадлежности государству.

В исследовании приняли участие 1000 жителей Латвии, граждан и неграждан, мужчин и женщин в возрасте от 18 до 74 лет.