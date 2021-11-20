Исследование: в Латвии самое высокое потребление алкоголя среди стран ОЭСР

По данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Health at a Glance 2021, из всех 38 стран ОЭСР в Латвии самое высокое потребление алкоголя на душу населения.

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По данным торговли, потребление алкоголя на душу населения в Латвии достигает 12,9 литра в год, что является самым высоким показателем в ОЭСР и аналогично только в Чешской Республике и Австрии — 11,9 и 11,6 соответственно. Потребление алкоголя в соседних странах Балтии также выше среднего показателя по ОЭСР (8,7), но все же ниже, чем в Латвии. В Литве годовое потребление алкоголя на человека составляет 11,1, а в Эстонии — 10,4 литра.

Самое низкое потребление алкоголя зарегистрировано в Турции, где этот показатель составляет 1,3 литра, в Коста-Рике и Израиле — по 3,1, а также в Мексике, где человек потребляет в среднем 4,4 литра алкоголя в год.

Согласно исследованию ОЭСР, в Латвии также одна из самых высоких долей курильщиков в Европе — 22,6% населения старше 15 лет. Самая высокая доля курильщиков из всех стран ОЭСР — в Турции, где этот показатель составляет 28%, но и в четырех европейских странах, включая Латвию, доля курильщиков высока. Помимо Латвии, это Венгрия и Греция, где доля курильщиков составляет 24,9%, и Франция — 24%.

В исследовании ОЭСР рассматриваются ключевые показатели здоровья населения и систем здравоохранения в странах организации. Используемые в нем данные относятся к 2019 или 2020 годам.