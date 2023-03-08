Исследование: в Латвии женщины более финансово уязвимы, чем мужчины

В Латвии женщины чаще сталкиваются с финансовыми трудностями и менее удовлетворены уровнем своего финансового образования, чем мужчины. Об этом агентству LETA сообщили в компании по управлению кредитами Intrum со ссылкой на данные Европейского отчета о потребительских платежах. У женщин также чаще, чем у мужчин, нет никаких накоплений – и они чаще вынуждены их тратить.

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В ходе исследования 73% женщин указали, что ощущают влияние инфляции на благосостояние, тогда как среди мужчин так ответили 67% респондентов. Эти цифры выше, чем в среднем по Европе, где влияние инфляции на свое благосостояние ощущают 62% женщин и 54% мужчин соответственно.

Дороговизна жизни чаще приводит женщин к ситуации, когда им приходится делать выбор в пользу оплаты того или иного счета. Среди потребителей, которые вовремя не оплатили один или несколько счетов в течение последнего года, 53% женщин и 43% мужчин сделали это из-за нехватки средств на тот момент.

Исследование пришло к выводу, что одна из причин финансовой уязвимости женщин — недостаточная финансовая грамотность.

При изучении знаний респондентов об основных финансовых понятиях мужчины чаще (57%), чем женщины (43%), правильно отвечали на вопрос о влиянии инфляции на сумму счетов.

Аналогичные различия наблюдались и в вопросе о влиянии инфляции на сбережения на счете в банке — правильно ответили 87% мужчин и 69% женщин. Хотя в Европе гендерный разрыв в финансовом образовании между женщинами (в среднем 64%) и мужчинами (в среднем 74%) также существует, в Латвии он более ярко выражен.

Также в Латвии у 29% женщин нет накоплений, тогда как среди мужчин накоплений нет у 25% респондентов, свидетельствует опрос банка SEB, в котором участвовали 1006 респондентов в возрасте 18-74 лет.

Также 34% женщин признались, что в течение последнего года были вынуждены тратить накопленные средства, чтобы покрыть выросшие расходы — среди мужчин так ответили 30%.

Тем временем увеличить накопления за последние полгода удалось 14% мужчин и 10% женщин. А вкладывать деньги в различные финансовые инструменты — 33% женщин и 39% мужчин.

При этом женщины чаще, чем мужчины, заботятся о долгосрочной безопасности, выбирая менее рискованные финансовые инструменты. Например, 66% женщин и 54% мужчин вкладывают деньги в третий пенсионный уровень, а 33% женщин и 32% мужчин вкладывают средства в страхование жизни со сбережениями.

Инвестируют в акции 24% опрошенных мужчин и 11% женщин, а в инвестиционные фонды — 17% мужчин и 8% женщин.