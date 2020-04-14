Исследование: во время ЧС латвийцы стали больше курить и пить

11% опрошенных заявили, что во время вызванной Covid-19 чрезвычайной ситуации употребляют алкоголь больше, чем обычно, а 6% стали больше курить. Об этом свидетельствуют результаты "Стресс-термометра" BENU Aptieka — опроса, в котором приняли участие более 1 700 человек.

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11% респондентов во время чрезвычайной ситуации употребляют алкоголь больше, чем обычно (4% значительно больше, 7% немного больше, чем обычно), 46% отметили, что у них в потреблении алкоголя никаких изменений нет, 9% в это время употребляют алкоголь меньше, чем обычно, а 33% опрошенных заявили, что вообще не употребляют алкоголь.

Кроме того, 6% респондентов отметили, что во время чрезвычайной ситуации чаще курят (2% значительно больше, 4% немного больше, чем обычно), 21% отметил, что в интенсивности курения никаких изменений не произошло, 68% вообще не курят, а 4% стали курить меньше обычного.

Также опросы показали, что в течение последнего месяца у 22% латвийцев из-за повышенного стресса были проблемы со сном (6% часто, 16% иногда). 76% опрошенных не заметили изменений в качестве сна.

Исследование проводилось в сотрудничестве с исследовательской компанией GEMIUS в период с 26 по 29 марта путем опроса 1709 респондентов.