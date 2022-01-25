Исследование: все меньше латвийцев курят обычные сигареты

С 2010 по 2020 год доля жителей Латвии, которые ежедневно курят обычные сигареты, уменьшилась на 11 процентных пунктов, сообщила членам подкомиссии по общественному здоровью комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Уна Мартинсоне, ссылаясь на данные исследования о привычках, влияющих на здоровье населения Латвии в 2020 году.

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В 2010 году в Латвии ежедневно курили табачные изделия 34% населения, а в 2020 году их доля снизилась до 23%.

В то же время с 2018 года увеличилось использование электронных сигарет. Их ежедневно курят 1,3% населения в возрасте от 15 до 74 лет.

Больше всего потребителей электронных сигарет среди мужчин в возрастной группе 45-54 лет — 3%, а среди женщин — в возрастной группе 35-44 лет, где их также курят 3%.

Реже всего электронные сигареты курят люди старше 55 лет, то есть группа населения с самым долгим стажем курения табачных изделий.