Исследование: здания только 8% учреждений приспособлены для людей с функциональными нарушениями
Foto: Jon Tyson / cc

Министерство благосостояния провело оценку 2249 зданий государственных и муниципальных учреждений и пришло к выводу, что лишь во восьми процентов из них люди с инвалидностью могут полноценно перемещаться.

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Доступность зданий была разделена на три уровня — доступные, частично доступные и недоступные. Критерии, которые учитывались — возможность беспрепятственно попасть в здание, возможность перемещаться между этажами, доступность туалетов для инвалидов, безопасность и доступность эвакуационных выходов, а также доступность здания для людей с нарушениями слуха, зрения и психики.


8% зданий оказались доступными, 26% — частично доступными и 67% — совсем недоступными. Если для людей с нарушениями движения здания относительно приспособлены, то для людей с инвалидностью другого рода — гораздо реже. При том, что обустройство среды для людей с нарушениями зрения стоит не очень дорого. В большей части учреждений нет голосовых сообщений, а пути эвакуации не помечены так, чтобы их могли понять все, в том числе те, кто не умеет читать или не понимает по-латышски. Кроме того, эвакуационные выходы часто не приспособлены для инвалидных колясок.

Полностью исследование можно почитать здесь:

https://www.lm.gov.lv/lv/zinas-un-jaunumi-horizontalais-princips-vienlidzigas-iespejas

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