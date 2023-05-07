Исследование: жители Латвии по-разному оценивают рост межнациональной напряженности

Жители Латвии по-разному оценивают рост этнической напряженности в обществе, отмечается в исследовании центра общественной политики "Providus" под названием "Гражданская апатия русскоязычного населения Латвии — миф или реальность?".

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В ходе исследования были изучены мнения жителей двух рижских микрорайонов (Плявниеки и Болдерая), а также Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. Исследование было сосредоточено на местах, где проживает большее количество русскоязычных людей, но в фокус-группах принимали участие как латышские, так и русскоязычные жители.

Участников фокус-групп, организованных на латышском языке, спрашивали: ощущают ли они усиление межэтнической напряженности в своем городе или районе за последний год?

Полученные ответы опрошенных различались. Латышкоязычные жители рижских микрорайонов Болдерая и Плявниеки не заметили роста межэтнической напряженности. А в Лиепае, по мнению носителей латышского языка, межэтнические отношения даже улучшились.

Русскоязычные жители Лиепаи, в свою очередь, сообщили, что относительно чаще они стали попадать в неудобные ситуации, когда на русских смотрят свысока, но такие ситуации не носят систематического характера.

Латышскоязычные жители Даугавпилса и Резекне сильно ощущают этническую напряженность, хотя есть и разные мнения. Они заявили, что напряжение выросло даже среди близких знакомых, подчеркнув, что в обществе есть разные позиции — есть те, кто поддерживает Украину, а есть и те, кто думает иначе. Один из опрошенных в Латгале, говорящий по-латышски, подчеркнул, что Даугавпилс — город "ватников" и что ни у кого "не должно быть никаких иллюзий" по поводу Даугавпилса.

Один русскоязычный житель из Даугавпилсской и Резекненской фокус-группы сказал, что чувствует себя неловко, когда говорит по-русски, а также когда кто-то выражает позицию, что русских надо гнать в Россию. Один из опрошенных сообщил, что воспитательница детского сада якобы сказала ребенку, что тот должен говорить по-латышски, и теперь ребенок не хочет ходить в детский сад.

Исследование показывает, что латышскоязычные жители Резекне и Даугавпилса ожидают, что кто-то разрешит эту напряженность. Они ждут от местных руководителей ответственных действий, а также изменений в информационном пространстве.

Участникам двух фокус-групп, организованных на русском языке в Даугавпилсе и Резекне, был задан дополнительный вопрос — о данных опроса общественного мнения от октября 2022 года, который показал, что только 23% русскоязычного населения, проживающего в Латвии, считают, что любой человек может свободно и без страха жить в Латвии, чтобы выражать свое мнение.

Участников фокус-групп просили выразить свое отношение к данному утверждению, а также объяснить, по поводу каких вопросов и в каких ситуациях они, скорее всего, побоялись бы высказывать свое мнение. Ответы почти исключительно касаются использования русского и латышского языков, отношения к России и Украине, а также сноса памятников.