Исследование: жители Латвии слишком увлекаются самолечением

Самолечение и игнорирование тревожных симптомов в области сердца, остаются одной из важных проблем в оказании качественной и эффективной врачебной помощи жителям Латвии. Согласно данным исследования, которое проводилось компанией Norstat, 16% жителей Латвии, при проблемах с сердцем любят заниматься самолечением, 24% - игнорируют тревожные симптомы, а 9% предпочитают искать помощь в интернете.

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Болезни сердца и сосудов справедливо называют одной из "проблем века". В мире от них ежегодно умирают до 20 миллионов человек. Эти недуги страшны своей внезапностью. И этих смертей было бы гораздо меньше, если бы больным, страдающим сердечными болезнями, была вовремя оказана помощь. Но для этого каждый человек должен понимать, при каких симптомах следует обращаться к врачу, а точнее - к кардиологу - специалисту по заболеваниям сердца и сосудов.

О том, что значительная часть жителей Латвии, которые испытывают проблемы с сердцем, не спешат обратиться за помощью к специалистам, свидетельствуют результаты исследования Norstat. В рамках опроса выяснилось, что 55% опрошенных, как только у них начинают проявляться проблемы с сердечно-сосудистой системой, то немедля обращаются к специалистам. Однако, 16% опрошенных предпочитают заниматься самолечением, 24% делают вид, что ничего страшного не происходит и просто игнорируют проблемы со здоровьем, а 6% - ищут советы и рекомендации в интернете.

"Самолечение - это крайне опасное явление, которое, увы, до сих пор популярно в Латвии, - рассказывает клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова. - Данные опроса свидетельствуют, что 16%, как только чувствуют дискомфорт в области сердца или болевые ощущения, пытаются начать самолечение. Это крайне опасно. Любое лекарственное средство обладает двойным эффектом: при правильном назначении оно полезно, при неоправданном - может оказаться вредным и опасным. Поэтому врач, назначая тот или иной препарат, учитывает соотношение его лечебного и возможного отрицательного воздействия".

Не меньше рискуют и 24% опрошенных, которые вообще предпочитают не обращать на сигналы своего организма. "Надо себе отдавать отчет, что именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Латвии, - клинический фармацевт Ксения Лукьянова. - Есть специальная оценка рисков фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет, так называемая шкала SCORE. Поэтому именно своевременное обращение к специалисту, тем более при болевых симптомах, может спасти вашу жизнь".

Другая проблема, которую показало исследование Norstat - самолечение при помощи интернета, чем увлекается 6% опрошенных. "Сегодня практически каждый человек может написать в поисковике нужный запрос, состоящий из перечня обнаруженных у себя симптомов и попытаться самостоятельно поставить себе диагноз, - рассказывает Ксения Лукьянова. - Однако плюсов у подобного самолечения нет!"

Многие забывают, что ряд болезней имеют схожую картину, но требуют принципиально разного подхода. Также предпочитающие самостоятельно подбирать лечение, не думают о том, что врач при постановке диагноза не ограничивается лишь симптомами и жалобами пациента. Чаще всего для подтверждения наличия недуга требуется не только провести осмотр, но и воспользоваться лабораторной или функциональной диагностикой. Только при комплексном подходе можно верно определить причину развития болезни.

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Необходимо помнить, что основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя. Воздействие поведенческих факторов риска на человека может проявляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы тела и ожирения. Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и предотвращение вредного употребления алкоголя снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Свою пользу, при правильном применении, приносят и дары природы - лекарственные настойки. В большинстве количестве случаев, при первом посещении специалиста, медики не находят у пациентов серьезных нарушений: речь скорее всего идет о функциональных проблемах. И в этом случае специалисты рекомендуют обратиться за помощью именно к лекарственным травам. Обратите внимание, природные препараты отпускаются без рецепта.

На сегодня наиболее эффективны спиртовые настойки из боярышника, пустырника и валерианы. Все дело в том, что именно в этаноле сильнее всего раскрываются целебные свойства растений. Надо помнить, что боярышник применяют как кардиотоническое и регулирующее кровообращение средство при сердцебиениях, бессоннице, повышенном артериальном давлении. Пустырник является важной частью комплексной терапии пациентов с функциональными расстройствами сердечной деятельности. Валериана, в составе которой присутствуют алкалоиды, благотворно влияет на нервную систему. Для правильного использования этих трав и точной дозировке лучше всего посоветоваться со специалистами. Так как в настойках присутствует этанол, то узнайте у фармацевта о возрастных ограничениях при употреблении препарата.

В рамках исследования Norstat был проведен опрос 1010 жителей Латвии, возрастная категория респондентов - от 18 до 74 лет.