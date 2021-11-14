Исследование: жители уверены в разделении общества в Латвии
Foto: LETA

Большинство латвийцев или 82% населения считают, что общество разделено, в то время как почти половина или 47% опрошенных указывают на важность культурных мероприятий для уменьшения разделения и содействия взаимопониманию между разными группами в социуме, говорится в совместном исследовании Рижского международного кинофестиваля (Riga IFF) и компании Norstat.

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Как сообщил представитель Riga IFF Матисс Руткс, согласно результатам исследования, наиболее распространенной темой, способствующей разделению в латвийском обществе, является пандемия Covid-19 и вакцинация, ее упоминали 85% респондентов.

В свою очередь, почти каждый второй или 47% жителей причиной разделения считают этническую принадлежность и вопросы использования госязыка. Более трети или 37% респондентов ссылаются на политические убеждения, а каждый четвертый или 27% — на дискуссии, которые связаны с сообществом LGBTQ+.

"Исследование показывает, что по крайней мере 70% населения в последний год испытали недостаток культурных мероприятий. Кроме того, результаты показывают, что примерно каждый второй человек поменял свои взгляды по неудобным для общества вопросам из-за кино" — заявила руководитель Riga IFF Лиене Треймане.

Согласно результатам исследования, 50% опрошенных женщин и 43% мужчин уверены, что культурные мероприятия снижают фрагментацию латвийского общества.

В свою очередь, более двух третей или 62% респондентов указали, что музыка является наиболее сближающей сферой исскусства. Кино было признано вторым по значимости, его упомянули 40% опрошенных. Далее следуют 37% жителей, которые считают, что посещение театра уменьшает раздробленность в обществе. Каждый третий или 32% респондентов упомянули литературу, а пятая часть или 19% — изобразительное искусство.

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Source

rus.DELFI.lv

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LGBTQ Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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