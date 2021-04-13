Исследования: британский штамм коронавируса более заразен, но не опаснее "китайского"

Два исследования, опубликованные в научных журналах, не подтвердили опасения по поводу более тяжелого течения Covid-19 у пациентов, инфицированных мутацией B117 коронавируса SARS-CoV-2, которую обычно называют британским штаммом. При этом в обеих публикациях подтверждается более высокая заразность этой разновидности вируса.

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Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении за пациентами в двух лондонских больницах. Из отобранных 341 пациентов с коронавирусом мутация B117 была у 198 человек (58%), у 143 (42%) отсутствовала. Ученые сравнили показатели смертности и тяжесть течения болезни и не обнаружили значительных отличий.

Описанное в The Lancet Public Health основано на данных о 36 920 пациентах, которые описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении. Вывод состоит в том, что B117 не вызывает других симптомов или более длительного заболевания, чем первый вариант вируса, обнаруженный в декабре 2019 года в Китае.