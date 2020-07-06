Исследователь: латвийская диаспора может достигать полумиллиона человек

За пределами Латвии проживает примерно полмиллиона бывших жителей Латвии и их потомков, рассказал в эфире TV3 ведущий исследователь Центра по изучению диаспоры и миграции Латвийского университета Михаил Хазан.

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По мнению Хазана, Латвия должна знать, насколько велика ее диаспора, однако дать ответ на этот вопрос непросто, так как многое зависит от определения диаспоры, которое может различаться.

Если выбирать широкое определение, которое включает в себя существующих и бывших граждан Латвии, а также рожденных в Латвии людей вне зависимости от гражданства, то можно достаточно уверенно утверждать, что в мире живет примерно полмиллиона таких людей, сказал Хазан. Если понятие диаспоры сузить, не включая в него рожденных в Латвии людей без латвийского гражданства, то размер диаспоры сокращается до 300 000 человек.

По мнению Хазана, репатриация, связанная с кризисом Covid-19, существенно не сократила размер диаспоры. "Это сокращение, если и произошло, в процентном соотношении небольшое. Как мы знаем, репатриационными рейсами вернулись несколько тысяч человек, что в сравнении с 500 000 или даже 300 000 людей немного", — объяснил исследователь. Он отметил, что многие вернулись в Латвию ненадолго.

Говоря о влиянии Брекзита на реэмиграцию, Хазан отметил, что не все латвийцы, покинувшие Великобританию из-за выхода из ЕС, вернулись в Латвию. По данным Великобритании, в 2018 году в стране проживало 120 000 латвийцев, а в прошлом году уже только 100 000. Если бы все 20 000 человек вернулись в Латвию, это должно было быть замечено.

Сегодня Михаил Хазан и Инта Миериня представят новейшее исследование о латвийской диаспоре, подготовленное в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Латвии.