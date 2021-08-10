Исследователь: нужно думать о размещении и интеграции мигрантов, а не только о том, как их выставить из страны

Кабинету министров следовало бы сконцентироваться на размещении и интеграции искателей убежища, а не на том, чтобы не допустить их в страну, заявила в программе "900 секунд" телеканала TV3 исследователь в области миграции центра Providus Иева Раубишко.

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По ее оценке, Государственная пограничная служба была достаточно хорошо подготовлена к притоку незаконно пересекающих границу со стороны Беларуси, но вместимость центров размещения таких лиц — слишком мала. По словам эксперта, правительству следует подумать о том, как расширить возможности размещения таких мигрантов, чтобы одновременно можно было принять не несколько сотен, а полторы тысячи просителей убежища.

На вопрос о том, как правительство и ответственные службы должны действовать, чтобы разумно и своевременно подготовиться к предстоящим месяцам, Раубишко ответила, что следует сосредоточить внимание на приеме, размещении, идентификации потребностей и интеграции лиц, ищущих убежища, а не на очень строгих мерах, предусматриващих немедленный недопуск в страну или потенциальное выставление из страны.

Эксперт раскритиковала интеграционную политику Латвии, указав на то, что в этой сфере государство не идет в ногу со временем, и в результате включение в общества ищущих убежища — это очень тяжелый процесс не только по финансовым причинам, но и из-за отношения. Раубишко признала, что Латвии не только не достает координированной интеграционной поддержки беженцев и лиц с альтернативным статусом, еще и общество не особо готово принять этих людей, воспринимает их как угрозу.

Раубишко подчеркнула, что Латвия должна иметь возможность принять несколько сотен беженцев и полноценно интегрировать их в общество. "Это очень незначительное число, я не думаю, что наши учреждения не могут справиться с таким количеством людей. Но, если это явление рассматривается как угроза, то трудно взглянуть иначе — как на потенциальное приобретение. Я думаю, что отношение общественности здесь идет рука об руку идет рука об руку с интеграционной политикой и одно не помогает другому", — резюмировала эксперт.