Исследователь: родниковую воду лучше не пить
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Вид и запах родниковой воды может быть обманчивым, поэтому без предварительной проверки, лучше её не пить, в эфире Латвийского радио сказал исследователь геологических процессов Латвийского университета Андис Калванс.

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“Вода может выглядеть и пахнуть хорошо, но на глаз сложно определить, есть ли внутри бактерии, сельскохозяйственные удобрения, пестициды”, - сказал ученый. Он не советует без проверки пить родниковую воду.

По словам Калванса, самым опасным является бактериологическое загрязнение воды. Затем идет химическое загрязнение, оно может исходить из сельского хозяйства и его индикатором являются нитраты. Например, исследователи обнаружили существенное присутствие нитратов в долине Казу, где находится множество родников. Калванс рассказал, что нитраты в родники попали через близлежащие сельскохозяйственные земли.

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