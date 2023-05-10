Исследователь: санкционная политика Латвии против военной машины Кремля — недостаточна
Foto: Privātais arhīvs

Санкции Латвии против Российской Федерации должны быть расширены и включать в себя более широкий круг лиц. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил глава Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ), политбеженец из России Дмитрий Савин.

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Как отмечает LSM, свою оценку латвийской политики антироссийских санкций Саввин уже донес до комиссии по иностранным делам Сейма. Исследователь подчеркнул, Латвии необходимо "уточнить целевые санкционные учреждения и группы лиц".

По его мнению, санкции также должны распространяться на лиц, которые были связаны с политикой Кремля еще до 2014 года. В частности, под санкциями должны быть россияне, которые участвовали в фальсификациях выборов, подавлении протестов, военных действиях против Грузии в 2008 году.

Вместе с тем Саввин призвал Латвию выделить дополнительный ресурсы на помощь приезжающим в страну политбеженцам из России и Беларуси.

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